Ферстаппен выиграл виртуальные «24 часа Нюрбургринга» перед стартом победной гонки в Имоле

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 24 часа Нюрбургринга Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал две победы за один день.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» стал лучшим на Гран-при Эмилии-Романьи, сдержав пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Почти одновременно со стартом заезда «Ф-1» команда Макса «Тим Редлайн» выиграла виртуальные «24 часа Нюрбургринга». Нидерландец участвовал в заезде вечером в субботу, а также утром в воскресенье. Ферстаппен лидировал, когда передал виртуальный болид напарникам, и те довели гонку до победы.

Макс Ферстаппен: «Мне приходилось гнать изо всех сил на протяжении всей гонки, чтобы создавать отрыв»

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Ферстаппен выиграл гонку с отрывом в 0,7 секунды, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

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3 комментария
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Там ещё вроде Буэми выиграл 24 часа симулятора Ред Булл, чтобы подтянуть команду к квале и гонке.
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Скучно стало
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Молодец парень)
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