Макс Ферстаппен: «Мне приходилось гнать изо всех сил на протяжении всей гонки, чтобы создавать отрыв»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Ферстаппен объяснил, почему подпустил Норриса в конце гонки в Имоле.

Пилот «Ред Булл» отметил, что у него возникли проблемы с самым жестким комплектом шин – вероятно, это связано с трудностями, которые команда испытывала в пятничных тренировках.

«Мне приходилось гнать изо всех сил на протяжении всей гонки, чтобы создавать отрыв. Мы были вполне сильны на «медиуме». Работать с «хардом» было посложнее, особенно на последних 10-15 кругах.

У меня не осталось сцепления, я много скользил. Я видел, что Ландо [Норрис] приближался. Последние 10 кругов были тяжелыми. Сложно, когда шины больше не работают и приходится ехать на максимуме. Я не мог позволить себе часто ошибаться. К счастью, этого не произошло.

Я суперсчастлив сегодняшней победе. Мы многое изменили в настройках болида [после проблем в пятничных практиках]. У нас было не так много информации о гоночном темпе. Возможно, поэтому отрезок на «харде» получился более сложным.

Учитывая то, как мы начали уик-энд, мы можем быть более чем довольны поулом и победой», – сказал Ферстаппен.

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»
 

6 комментариев
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Не ну Макс молодец, да он мерзкий и зазвездившийся, но на фоне мексиканского ренты он реально хорошо едет.
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кажется, регламент по-тихоньку выходит на своё "плато". в следующем году Ньюи будет в Феррари, если будет, то уже три команды будут в одном темпе, потому что по всей видимости макларен тоже "понял" этот регламент. так что в 25-м даже возможен вариант с реваншем за 21-й.
Максу похлопать, что всё же "выгрыз" этот уикенд на пару с 24 часами "зелёного ада" 💪🏻 а Серхио как показатель формы Ред Булл на данный момент и их "отрыва" от Макларен/Феррари.
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Сегодня потрудился, не на расслабоне был финиш)
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