Кристиан Хорнер о поуле Ферстаппена: «Выдающийся результат. Команда хорошо поработала в эту ночь, Буэми до утра трудился на симуляторе»

Хорнер высказался о поуле в Имоле.

Руководитель « » отметил вклад команды и проделанную работу, за счет чего инженерам удалось найти хороший вариант настроек болида – что помогло Ферстаппену выиграть квалификацию.

«Учитывая наши вчерашние проблемы, это просто выдающийся результат. Команда очень хорошо поработала за эту ночь, а на базе в Великобритании Себастьян Буэми до самого утра трудился на симуляторе.

Сегодня мы улучшили настройки машины, это было видно уже в третьей практике, затем команда инженеров вновь смогла оптимизировать настройки перед квалификацией, ну а дальше, разумеется, уже самому Максу нужно было справиться с задачей.

И да, ему действительно удалось это сделать – и вы сами могли слышать, как многое это для него значило. Он не часто так сильно проявляет эмоции после поулов, но этот поул значил для него очень многое. Ведь Макс сравнялся с Айртоном Сенной, выиграв восьмой поул подряд, это действительно большое достижение в этот особенный уик-энд.

Тем не менее, гонка будет трудной. И « », и « » очень быстры – так что в соперниках у нас будет минимум четыре машины, способные бросить «Ред Булл» серьезный вызов. Мы точно не будем ничего принимать как должное. Это будет очень тяжелая гонка, но у нас будет лучшая стартовая позиция из возможных», – рассказал .

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