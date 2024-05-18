Фредерик Вассер: «Феррари» может побороться за победу в Имоле. Мы в десятой от Ферстаппена без учета слипстрима»
Вассер надеется, что «Феррари» сразится за победу в Имоле.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал итальянскому Sky Sport об итогах квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи, которую Шарль Леклер и Карлос Сайнс завершили четвертым и пятым.
– Вассер, как вы оцениваете сегодняшнюю квалификацию?
– С начала уик-энда было очевидно, что мы в хорошей форме, однако Ландо [Норрис] и Макс [Ферстаппен] также оказались в борьбе, и между сессиями мы все были очень близки.
Если не учитывать слипстрим, который Макс получил на последнем круге, мы были в одной десятой от него. Я бы предпочел опередить соперников на десятую, чем отстать на десятую. Тем не менее, сражение плотное, хотя Имола – не та трасса, где легко обгонять. Но впереди длинная гонка, а также старт с хорошим слипстримом ко второму повороту. Так что посмотрим, что у нас получится.
– Похоже, «Феррари» испытывала проблемы в первом секторе в сравнении с соперниками. Как вы это объясните?
– Полагаю, мы теряли на первой части трассы из-за характеристик нашей машины. Макс гораздо быстрее всех до четвертого поворота, а мы быстрее во втором секторе. Невозможно бороться с характеристиками – надо справляться с тем, что есть.
Но в конечном счете речь об одной десятой и о темпе на одном круге. После первого сектора Макс опережал нас на две десятые, а в конце круга наше отставание было меньше. Так что мы отыгрываемся на двух других секторах.
– Завтра обгонять будет тяжело, в том числе из-за сокращенной зоны DRS…
– Тот факт, что зону DRS сократили, безусловно, не поможет обгонять. Это и так было сложно, так что завтра надо обгонять на старте или благодаря стратегии. То есть надо чем-то удивить соперников.
Кроме того, в этом году свою роль играет фактор гравия. Возможны выезды машины безопасности. Если посмотреть на младшие серии, пилоты провели больше кругов за сэйфти-каром, чем в реальной борьбе. Мы должны учитывать такие вещи.
– На ваш взгляд, есть ли у «Феррари» шанс на победу?
– Я хочу быть оптимистом и считаю, что мы можем побороться за победу. И, думаю, хорошее послание команде и тифози заключается в том, что мы близки к лидерам. Завтра мы сделаем все возможное, однако затем останутся еще 17 гонок, чемпионат длинный.
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