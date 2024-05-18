Карлос Сайнс: «Есть шанс попасть на подиум, если мы сможем победить «Макларен»

Сайнс раскрыл слабости «Феррари» в Имоле.

Как рассказал пилот Скудерии, у него возникли проблемы при использовании самого мягкого комплекта шин. Более того, по его мнению, трасса изначально лучше подходила соперникам из « ».

«Думаю, перед началом уик-энда мы ожидали подобного результата. Этот трек очень подходит «Макларену» – они хорошо справляются со средне- и высокоскоростными поворотами. Более того, когда позади возникает ветер, то в таких поворотах, как второй и третий, мы испытываем трудности. Вчера ситуация с ветром была другой, и в тех поворотах мы справлялись наилучшим образом.

Правда в том, что на протяжении всего уик-энда у меня были проблемы с «софтом». Каждый раз, когда я ставил «софт», я ехал медленнее и медленнее – хуже, чем на «медиуме» и «харде». Нам предстоит изучить этот момент. Говоря о завтрашнем дне, когда будут раздаваться очки, я надеюсь, что мы справимся лучше, используя «медиум» и «хард».

Будет важен старт. Это не очень широкая трасса, так что в начале гонки будет не так много возможностей. Нужно мыслить позитивно и думать о том, как нам подняться выше. Есть шанс попасть на подиум, если мы сможем победить «Макларен» – это мы и постараемся сделать как команда», – сказал .

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й