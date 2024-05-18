Ландо Норрис: «Третья позиция – это совсем неплохо»

Норрис остался доволен третьим местом в квалификации к гонке в Имоле.

Пилот « » рассказал, что в целом был удовлетворен своим выступление и с нетерпением ждет завтрашний Гран-при.

«Третья позиция – это совсем неплохо. Мы оба [вместе с ] оказались менее чем в 0,1 секунды от поула. Минимальные разрывы. Но как команда мы в любом случае проводим отличный гоночный уик-энд.

Оскар отлично выступил, как и . Интересная борьба. С нетерпением жду завтрашнюю гонку.

Мы приближаемся [к лидерам]. То, что мы смогли оказаться впереди «Феррари» – это тоже приятный для нас результат. Борьба будет плотной, завтрашняя гонка должна получиться интересной.

Надеюсь, нас и правда ждет захватывающая борьба. Хотя очень многое будет зависеть от того, как пройдет первый круг, а также от стратегии и пит-стопов. Гонка будет тяжелой», – рассказал .

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