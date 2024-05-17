Джеймс Эллисон: «Наша задача заключается в том, чтобы каждый захотел работать именно в «Мерседесе», а не где-нибудь еще»

Теги переходы Феррари Формула-1 Мерседес Жером Д′Амброзио Джеймс Эллисон Лоик Серра Авто

В «Мерседесе» прокомментировали текучесть кадров.

Технический директор «Мерседеса» назвал естественным процессом уход специалистов в другие команды.

Сегодня стало известно, что глава отдела по аэродинамике Джоаккино Вино покинул команду. Более того, ранее из коллектива ушли Жером Д’Амброзио и Лоик Серра – оба присоединились к «Феррари».

«Думаю, это обычный приток и отток персонала в команде «Ф-1». В наши дни команды большие. Каждый год вы прощаетесь с группой людей и нанимаете столько же новых. Это справедливо для практически каждой команды.

Не думаю, что есть смысл комментировать мотивацию [этих уходов]. Очевидно, команда нуждается в большом количестве опытных и хороших специалистов. И мы бы не хотели наблюдать за тем, как опытные, хорошие люди покидают нас.

Но мы тоже собираем отличных экспертов в таком же темпе. В общем, полагаю, наша задача заключается в том, чтобы каждый захотел работать именно у нас, а не где-нибудь еще», – сказал Эллисон.

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В конце года:
Джеймс Эллисон покинул Мерседес и присоединится к Рэд Булл
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