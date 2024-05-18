Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
18 мая 2024 года
3-я практика
 
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.15,529 (14 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,300 (14)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,538 (21)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,558 (19)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,566 (15)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,837 (21)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,941 (13)
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,952 (18)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,014 (23)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,018 (14)
11. Даниэль Риккардо («РБ») +1,031 (14)
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,102 (18)
13. Юки Цунода («РБ») +1,139 (13)
14. Валттери Боттас («Заубер») +1,166 (14)
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,265 (15)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,394 (12)
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,431 (15)
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,810 (10)
19. Пьер Гасли («Альпин») +1,832 (16)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,362 (14)
 

Алонсо врезался в барьеры и вызвал красные флаги в 3-й практике в Имоле

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 5-й

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18 комментариев
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Макларен и Феррари на первых четырёх местах. Прямо, как в старые добрые времена. Ещё и трасса старой школы. Всё, как мы любим.
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1-5-софт
6-Ферстаппен-медиум
7–11-софт
12-Перес-медиум
13-Цунода-медиум
14-Боттас-софт
15-Сарджент-софт
16-Магнуссен-софт
17-Хэмильтон-софт
18-Алонсо-хард
19-Гасли-медиум
20-Чжоу-софт
+9
0
+9
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Слушайте, заблокируйте это болезного уже. Он от бреда уже до прямых оскорблений дошел
+4
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Вот такого Леклера Сэру будет трудно обьехать
+4
-2
+2
Ответ Анатолий Зубков
Макларен и Феррари на первых четырёх местах. Прямо, как в старые добрые времена. Ещё и трасса старой школы. Всё, как мы любим.
трасса не обгонная, такое мы не любим )
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Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Смотреть трансляцию, я, конечно, не буду. Таблицы хватит. Да? 🤦‍♂️
Джордж только успел круг закончить, как Перес впилился в барьеры и вывесили красный флаг. Все, кто были на быстрых кругах (включая Льюиса), покатили в боксы. А потом осталось только 2 минуты до конца, и время успели показать совсем немного машин 🤷‍♂️
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Спасибо Пересу, никто толком не проехал последний быстрый круг.
Макс после 2-х секторов своего последнего быстрого круга был на 0,2 быстрее Оскара. Но круг заканчивать не стал, притормозил и поехал старт отрабатывать
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Нифига себе Маки разошлись! Будет прикольно, если это повториться в канале и гонке!)
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Ответ Сергей Евсеев
А представьте, каково ему было бы с Сайнсом 😃
В Феррари же одни идиоты сидят, куда им до тебя и понимания кто сильнее Карлос или Шарль. По этому они слили мега быстрого испанца. Какая же каша у тебя в тыкве.
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Ответ Анатолий Зубков
Макларен и Феррари на первых четырёх местах. Прямо, как в старые добрые времена. Ещё и трасса старой школы. Всё, как мы любим.
и Уильямс совсем рядом ))
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Ответ Старый Пёс
1-5-софт 6-Ферстаппен-медиум 7–11-софт 12-Перес-медиум 13-Цунода-медиум 14-Боттас-софт 15-Сарджент-софт 16-Магнуссен-софт 17-Хэмильтон-софт 18-Алонсо-хард 19-Гасли-медиум 20-Чжоу-софт
Большое спасибо.

Значит Ферстаппен таки борется за тройку.

Длинные серии были сегодня, есть информация?
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Ответ купасятина
Большое спасибо. Значит Ферстаппен таки борется за тройку. Длинные серии были сегодня, есть информация?
Нет.
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Ответ купасятина
Большое спасибо. Значит Ферстаппен таки борется за тройку. Длинные серии были сегодня, есть информация?
Если не ошибаюсь, Ферстаппен начинал круг на софте и проигрывал довольно много на первом секторе, но вылетел Перес и нидерландец не смог закончить круг
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Ответ Johan Weiss
Смотреть трансляцию, я, конечно, не буду. Таблицы хватит. Да? 🤦‍♂️ Джордж только успел круг закончить, как Перес впилился в барьеры и вывесили красный флаг. Все, кто были на быстрых кругах (включая Льюиса), покатили в боксы. А потом осталось только 2 минуты до конца, и время успели показать совсем немного машин 🤷‍♂️
Не надо ему ничего доказывать. Реальность не имеет значения
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