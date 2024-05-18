Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
18 мая 2024 года
3-я практика
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.15,529 (14 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,300 (14)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,538 (21)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,558 (19)
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,566 (15)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,837 (21)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,941 (13)
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,952 (18)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,014 (23)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,018 (14)
11. Даниэль Риккардо («РБ») +1,031 (14)
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,102 (18)
13. Юки Цунода («РБ») +1,139 (13)
14. Валттери Боттас («Заубер») +1,166 (14)
15. Логан Сарджент («Уильямс») +1,265 (15)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,394 (12)
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,431 (15)
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,810 (10)
19. Пьер Гасли («Альпин») +1,832 (16)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,362 (14)
Алонсо врезался в барьеры и вызвал красные флаги в 3-й практике в Имоле
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 5-й
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6-Ферстаппен-медиум
7–11-софт
12-Перес-медиум
13-Цунода-медиум
14-Боттас-софт
15-Сарджент-софт
16-Магнуссен-софт
17-Хэмильтон-софт
18-Алонсо-хард
19-Гасли-медиум
20-Чжоу-софт
Джордж только успел круг закончить, как Перес впилился в барьеры и вывесили красный флаг. Все, кто были на быстрых кругах (включая Льюиса), покатили в боксы. А потом осталось только 2 минуты до конца, и время успели показать совсем немного машин 🤷♂️
Макс после 2-х секторов своего последнего быстрого круга был на 0,2 быстрее Оскара. Но круг заканчивать не стал, притормозил и поехал старт отрабатывать
Значит Ферстаппен таки борется за тройку.
Длинные серии были сегодня, есть информация?