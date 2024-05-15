Дуэн провел двухдневные тесты в составе «Альпин»
Джек Дуэн отработал два дня тестов за «Альпин».
Резервный пилот французской команды принял участие в частных тестовых сессиях, которые «Альпин» организовала для него на трассе «Зандворт». В рамках тестов Дуэн управлял болидом 2022 года.
Дуэн считается одним из претендентов на место в основном составе «Альпин», если Эстебан Окон или Пьр Гасли решат покинуть команду по окончании сезона.
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