Дуэн провел двухдневные тесты в составе «Альпин»

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Зандворт Джек Дуэн Альпин Авто

Джек Дуэн отработал два дня тестов за «Альпин».

Резервный пилот французской команды принял участие в частных тестовых сессиях, которые «Альпин» организовала для него на трассе «Зандворт». В рамках тестов Дуэн управлял болидом 2022 года.

Дуэн считается одним из претендентов на место в основном составе «Альпин», если Эстебан Окон или Пьр Гасли решат покинуть команду по окончании сезона.

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