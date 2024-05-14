Штайнер выбрал бы Норриса и Ферстаппена в свою команду «Ф-1»
Амбассадор Гран-при Майами и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал свой состав мечты в «Формуле-1».
«Я бы выбрал Ландо Норриса. Он очень талантлив и сейчас вместе с «Маклареном» находится на той стадии, когда цель очень близка, но все еще не достигнута. Мне кажется, он жаждет сделать этот маленький шаг и оказаться на вершине. У него достаточно опыта, но все еще остается этот голод. И, конечно, есть талант. Вот почему», – заявил итальянец в подкасте F1 Explains.
В пару к пилоту «Макларена» Штайнер взял бы лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена:
«Ну, я должен назвать Макса. Если я не произнесу фамилию Ферстаппена… Справедливо ведь? Вот именно».
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