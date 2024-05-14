Штайнер выбрал бы Норриса и Ферстаппена в свою команду «Ф-1»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Амбассадор Гран-при Майами и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал свой состав мечты в «Формуле-1».

«Я бы выбрал Ландо Норриса. Он очень талантлив и сейчас вместе с «Маклареном» находится на той стадии, когда цель очень близка, но все еще не достигнута. Мне кажется, он жаждет сделать этот маленький шаг и оказаться на вершине. У него достаточно опыта, но все еще остается этот голод. И, конечно, есть талант. Вот почему», – заявил итальянец в подкасте F1 Explains.

В пару к пилоту «Макларена» Штайнер взял бы лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена:

«Ну, я должен назвать Макса. Если я не произнесу фамилию Ферстаппена… Справедливо ведь? Вот именно».

Зак Браун: «Норрис способен победить Ферстаппена в прямом противостоянии»

К первой победе в «Ф-1» Норриса привез обновленный «Макларен» – 10 апгрейдов! «Ред Булл» свергнут?

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На Хаасе времён Штайнера даже они бы ничего не показали
0
0
0
Ферстаппен и Норрис не выбрали бы Штайнера в свою команду
0
0
0
а зачем его всё ещё продолжают спрашивать?! только потому, что он знатный мастер говорить всякое... ?!
0
0
0
Кстати выбрал бы кто нибудь недовосьмикратного превозмогателя?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий