Зак Браун: «Многие считали, что Риккардо покажет Норрису, как все устроено, а получилось наоборот»

В «Макларене» высказались о том, как победа над Риккардо повлияла на Норриса.

Исполнительный директор « » поделился мнением о борьбе с экс-напарниками и Даниэлем Риккардо, ныне выступающими за « » и «РБ».

«Карлос и [Ландо] выступали вполне на равных, если говорить о личном зачете. Ландо был новичком и чувствовал себя комфортно, не ощущал давления, которое было на другой стороне боксов. Карлос проводил свой пятый сезон, и Ландо был способен с ним справиться.

Даниэль не оказал на него давления, и, пожалуй, это способствовало обретению уверенности. Даниэль – невероятный гонщик, и многие считали, что он покажет Ландо, как все устроено, а в итоге получилось наоборот.

Он победил Даниэля, гонщика с семью выигранными Гран-при в «Формуле-1» [на тот момент]. Теперь он скорее сосредоточен не на напарнике, а на себе», – заявил Зак в подкасте Beyond the Grid.

Также менеджер поделился мнением об Оскаре Пиастри, новом партнере Норриса по команде:

«Ландо хорош как никто в «Формуле-1», а Оскар его дополняет. Оскар пока не раскрылся, есть некая нестабильность, вопросы к работе над шинами, но это нормально.

Оскар выступает на уровне, который Ландо показывал в первые полтора года. Он способен делать все, что делает Ландо, а если не получается, то из-за недостаточного опыта.

Оскар будет прибавлять и прибавлять, поэтому я в таком восторге от нашей пары гонщиков. У нас два пилота из числа лучших в «Формуле-1».

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