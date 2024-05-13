Зак Браун: «Многие считали, что Риккардо покажет Норрису, как все устроено, а получилось наоборот»
В «Макларене» высказались о том, как победа над Риккардо повлияла на Норриса.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о борьбе Ландо Норриса с экс-напарниками Карлосом Сайнсом и Даниэлем Риккардо, ныне выступающими за «Феррари» и «РБ».
«Карлос и [Ландо] выступали вполне на равных, если говорить о личном зачете. Ландо был новичком и чувствовал себя комфортно, не ощущал давления, которое было на другой стороне боксов. Карлос проводил свой пятый сезон, и Ландо был способен с ним справиться.
Даниэль не оказал на него давления, и, пожалуй, это способствовало обретению уверенности. Даниэль – невероятный гонщик, и многие считали, что он покажет Ландо, как все устроено, а в итоге получилось наоборот.
Он победил Даниэля, гонщика с семью выигранными Гран-при в «Формуле-1» [на тот момент]. Теперь он скорее сосредоточен не на напарнике, а на себе», – заявил Зак в подкасте Beyond the Grid.
Также менеджер поделился мнением об Оскаре Пиастри, новом партнере Норриса по команде:
«Ландо хорош как никто в «Формуле-1», а Оскар его дополняет. Оскар пока не раскрылся, есть некая нестабильность, вопросы к работе над шинами, но это нормально.
Оскар выступает на уровне, который Ландо показывал в первые полтора года. Он способен делать все, что делает Ландо, а если не получается, то из-за недостаточного опыта.
Оскар будет прибавлять и прибавлять, поэтому я в таком восторге от нашей пары гонщиков. У нас два пилота из числа лучших в «Формуле-1».
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