Даниэль Риккардо: «Идеальный сценарий через 5 лет – титул и больше времени на своей ферме»

Риккардо поделился мечтами о чемпионстве в «Формуле-1».

Пилот «РБ» ответил на вопрос о том, в какой ситуации хотел бы оказаться через пять лет.

«О… Идеальный сценарий – титул чемпиона мира и больше времени на своей ферме. Это был бы сценарий «А», – сказал победитель восьми .

Австралиец также сообщил, какими моментами больше всего гордится в «Ф-1»:

«Два приходят на ум. Думаю, один – первая победа, ведь это мечта. До этого ты не до конца уверен, что способен на такое.

Но также Мельбурн, мой первый сезон с « » [в 2014 году]. Я почти завоевал поул, стартовал с первого ряда и занял второе место. Да, потом его отняли [из-за дисквалификации], однако я в каком-то смысле показал себя под давлением домашних трибун и давлением, связанным с выступлением за новую команду. Словно большой груз упал с плеч, и я испытывал довольно большую гордость за тот уик-энд».

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