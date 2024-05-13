Даниэль Риккардо: «Идеальный сценарий через 5 лет – титул и больше времени на своей ферме»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо РБ Авто

Риккардо поделился мечтами о чемпионстве в «Формуле-1».

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо ответил на вопрос о том, в какой ситуации хотел бы оказаться через пять лет.

«О… Идеальный сценарий – титул чемпиона мира и больше времени на своей ферме. Это был бы сценарий «А», – сказал победитель восьми Гран-при.

Австралиец также сообщил, какими моментами больше всего гордится в «Ф-1»:

«Два приходят на ум. Думаю, один – первая победа, ведь это мечта. До этого ты не до конца уверен, что способен на такое.

Но также Мельбурн, мой первый сезон с «Ред Булл» [в 2014 году]. Я почти завоевал поул, стартовал с первого ряда и занял второе место. Да, потом его отняли [из-за дисквалификации], однако я в каком-то смысле показал себя под давлением домашних трибун и давлением, связанным с выступлением за новую команду. Словно большой груз упал с плеч, и я испытывал довольно большую гордость за тот уик-энд».

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11 комментариев
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Больше времени на ферме у Рика, судя по результатам, уже в следующем году появится. С титулом чемпиона мира сложнее, для других видов спорта времени маловато уже осталось.
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Ответ Дмитрий Елисеев
Берите выше, лету появится. 😄
50% плана выполнит в ближайшее время. Красавчик)))
+3
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+2
Давай сразу сценарий "Б"
+2
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Ответ Anastasia Smelova
Больше времени на ферме у Рика, судя по результатам, уже в следующем году появится. С титулом чемпиона мира сложнее, для других видов спорта времени маловато уже осталось.
Берите выше, лету появится. 😄
+2
-2
0
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