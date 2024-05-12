Хуан-Пабло Монтойя: «Для Ферстаппена было бы безумием уходить из «Ред Булл»

не ждет ухода Ферстаппена из «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что действующий чемпион мира не собирается менять команду, несмотря на скандалы и борьбу за власть в «Ред Булл».

«Я правда не думаю, что [Ферстаппен уйдет из «Ред Булл»] это случится. Мне кажется, он сделает глупость, если решится на это.

Сейчас Макс заставил всех говорить что-то вроде: «Ох, он и правда собирается уйти из «Ред Булл». На что я хочу спросить: «А зачем уходить из «Ред Булл», если они продолжают выигрывать все подряд?»

Если у вас нет подходящей причины находиться в команде – вы из нее уходите. Но если такая причина есть – вы не будете ничего менять.

Может быть, действительно злится и хочет увезти Макса в другую команду, такое действительно может быть. Но, честно говоря, сейчас Макс находится в правильной, подходящей для себя ситуации, и было бы безумием уходить из «Ред Булл».

У меня в карьере было то же самое. Я старался оказаться тем, где мне было нужно находиться, по моему мнению, и был доволен теми решениями, которые принял.

Ситуация с [самостоятельной для «Ред Булл»] разработкой двигателя? Я не вижу здесь особых проблем. Как и не могу представить себе полного провала «Ред Булл». В конечном счете, им и правда есть над чем работать [к 2026 году], но для выполнения этой работы они уже наняли правильных специалистов», – рассказал Монтойя.

Ферстаппен теперь точно уйдет из «Ред Булл»? Вот что думают в «Ф-1» – и первый ответ самого чемпиона