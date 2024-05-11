Пьер Гасли о работе с Ньюи: «Я подумал: «Болид «Ф-1» проектируют за чертежной доской в наши дни?» Уникальный гений»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Гасли высказался о том, что «Ред Булл» потерял главную звезду.

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли, ранее выступавший за «Ред Булл», прокомментировал новость об уходе Эдриана Ньюи из чемпионской команды и вспомнил, как его удивил традиционный подход конструктора.

«Уникальный гений, я бы сказал. Крайне талантливый, самый успешный инженер в истории нашего спорта.

У него весьма своеобразный подход. До сих помню, как я приехал в Милтон-Кейнс, а он чертил всевозможные вещи на своей доске, и я подумал: «Так проектируют болид «Ф-1» в наши дни»?

Это очень впечатляет. И на самом деле работа с таким особенным человеком – пожалуй, мое лучшее воспоминание в «Ред Булл». У меня очень хорошие отношения с Эдрианом. Он очень скромный, приземленный парень», – подчеркнул Пьер.

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1 комментарий
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С уважением отношусь к Ньюи)) а вот последняя фраза, по идее, должна звучать иначе: "Он очень скромный, приземленный дед)". Ведь давно уже не парень 🙂
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