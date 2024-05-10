Джанкарло Минарди о Ферстаппене на Гран-при Майами: «Макс добился отличного результата, при этом избегая излишнего риска»

Ферстаппен не хотел излишне рисковать в борьбе с Норрисом – считает Минарди.

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, а также бывший владелец команды «Минарди» высказался об итогах , где свою первую победу сумел одержать .

Минарди высказал предположение, что победа досталась Норрису в том числе потому, что не захотел слишком сильно рисковать, пытаясь вернуть первую позицию после рестарта:

«Теперь мы ждем, какова будет реакция «Феррари». Они ждут пакет обновлений, который должен появиться на этапе в Имоле.

В то же время именно машина «Ред Булл» остается ориентиром для всех остальных, несмотря на то, что команда потеряла ту спокойную обстановку, присущую ей в предыдущие сезоны. А связано это со всем известными внутренними проблемами.

При этом Ферстаппен в Майами выиграл оба поула, победил в спринте, а затем финишировал вторым в гонке – и остается лидером, на которого ориентируются остальные. Думаю, такой итог вполне устроил Макса – он добился отличного результата, при этом избегая излишнего риска».

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