Джанкарло Минарди о Ферстаппене на Гран-при Майами: «Макс добился отличного результата, при этом избегая излишнего риска»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Минарди Джанкарло Минарди Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Ферстаппен не хотел излишне рисковать в борьбе с Норрисом – считает Минарди.

Президент автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле, а также бывший владелец команды «Минарди» Джанкарло Минарди высказался об итогах Гран-при Майами, где свою первую победу сумел одержать Ландо Норрис.

Минарди высказал предположение, что победа досталась Норрису в том числе потому, что Макс Ферстаппен не захотел слишком сильно рисковать, пытаясь вернуть первую позицию после рестарта:

«Теперь мы ждем, какова будет реакция «Феррари». Они ждут пакет обновлений, который должен появиться на этапе в Имоле.

В то же время именно машина «Ред Булл» остается ориентиром для всех остальных, несмотря на то, что команда потеряла ту спокойную обстановку, присущую ей в предыдущие сезоны. А связано это со всем известными внутренними проблемами.

При этом Ферстаппен в Майами выиграл оба поула, победил в спринте, а затем финишировал вторым в гонке – и остается лидером, на которого ориентируются остальные. Думаю, такой итог вполне устроил Макса – он добился отличного результата, при этом избегая излишнего риска».

К первой победе в «Ф-1» Норриса привез обновленный «Макларен» – 10 апгрейдов! «Ред Булл» свергнут?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий