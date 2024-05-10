Руководитель «РБ»: «Приятно видеть, как Риккардо вернул себе отличную форму»

В «РБ» довольны выступлением команды на .

Руководитель « » Лоран Мекьес подвел итоги гоночного уик-энда, отметив хорошие выступления обоих гонщиков команды.

«Было особенно приятно видеть, как вернул себе отличную форму и вновь демонстрирует свое мастерство и решимость в выступлениях на трассе – качества, которые, как мы все хорошо знаем, он никогда не терял.

К сожалению, гонку он начинал в положении отстающего, стартуя 20-м. На втором отрезке гонки он застрял в трафике и не смог отыграть больше позиций, в итоге оставшись на 15-м месте.

Что касается , то четвертое для него появление в третьем сегменте квалификации лишь подчеркивает очень высокую стабильность его выступлений. На этот раз он отлично провел гонку, продемонстрировал очень зрелый пилота, и пробился с 10 на 7 место, действуя умно, но при этом агрессивно, и демонстрируя очень высокую скорость», – рассказал Мекьес.

Норрису повезло с победой? В «Ф-1» не согласны, а Ферстаппен сам сломался и глупо повредил болид