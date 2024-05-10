Руководитель «РБ»: «Приятно видеть, как Риккардо вернул себе отличную форму»

Теги Формула-1 Даниэль Риккардо Лоран Мекьес Гран-при Майами Юки Цунода РБ Авто

В «РБ» довольны выступлением команды на Гран-при Майами.

Руководитель «РБ» Лоран Мекьес подвел итоги гоночного уик-энда, отметив хорошие выступления обоих гонщиков команды.

«Было особенно приятно видеть, как Даниэль Риккардо вернул себе отличную форму и вновь демонстрирует свое мастерство и решимость в выступлениях на трассе – качества, которые, как мы все хорошо знаем, он никогда не терял.

К сожалению, гонку он начинал в положении отстающего, стартуя 20-м. На втором отрезке гонки он застрял в трафике и не смог отыграть больше позиций, в итоге оставшись на 15-м месте.

Что касается Юки Цуноды, то четвертое для него появление в третьем сегменте квалификации лишь подчеркивает очень высокую стабильность его выступлений. На этот раз он отлично провел гонку, продемонстрировал очень зрелый пилота, и пробился с 10 на 7 место, действуя умно, но при этом агрессивно, и демонстрируя очень высокую скорость», – рассказал Мекьес.

Норрису повезло с победой? В «Ф-1» не согласны, а Ферстаппен сам сломался и глупо повредил болид

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вернул себе отличную форму - только на мгновение.
+3
0
+3
Ладно бы после спринта это сказал, но после гонки... Форма - это про стабильность, а так, проиграл вновь уик-энд напарнику - давайте похвалим, какой молодец.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий