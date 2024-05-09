«Ред Булл» представит гиперкар Ньюи RB17 в июле

«Ред Булл» объявил о предстоящем дебюте своего первого гиперкара.

RB17, созданный конструктором , представят 12 июля на Фестивале скорости в Гудвуде.

Двухместный заднеприводный автомобиль с монококом из углеволокна оснащен мотором V10 и способен разгоняться до 350 км/ч. «Ред Булл» произведет всего 50 таких машин.

В честь 20-летия «Ред Булл» в «Формуле-1» чемпионы мира привезут на Фестиваль свои гоночные болиды, за руль которых сядут экс-пилот команды и руководитель .

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