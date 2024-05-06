Макс Ферстаппен: «Если плохой день означает финиш на втором месте, то я приму это»

Ферстаппен принял поражение в Майами .

Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Майами, где финишировал вторым.

«Порой ты выигрываешь, порой проигрываешь. Думаю, мы привыкли к этому в гонках, верно? Сегодняшний день получился слегка тяжелым. Думаю, еще на «медиуме» ощущения были не самыми лучшими. Мы отрывались, но не так, как должны были. Как только мы остановились и я услышал времена «Макларенов», я подумал: «Вау, довольно быстро».

Как только они перешли на «хард», их темп вырос, особенно у [Норриса] – он летел. Нам было очень сложно на том отрезке, но если плохой день означает финиш на втором месте, то я приму это.

Я очень рад за Ландо. Он уже очень долго пытался одержать первую победу – и эта для него не последняя. Он определенно заслужил сегодняшний результат.

Мы испытывали избыточную, недостаточную поворачиваемость, очень низкий уровень сцепления на всех четырех колесах – нам нужно с этим разобраться.

Они [« »] приехали с пакетом обновлений. Конечно, похоже, что он работает, не так ли? Так что нам есть над чем поработать. Думаю, для нас это был явно не самый сильный уик-энд с точки зрения гоночного темпа, но мы все проанализируем и попытаемся вернуться более сильными», – сказал .

Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование

