Макс Ферстаппен: «Если плохой день означает финиш на втором месте, то я приму это»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Майами Авто

Ферстаппен принял поражение в Майами .

Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Майами, где финишировал вторым.

«Порой ты выигрываешь, порой проигрываешь. Думаю, мы привыкли к этому в гонках, верно? Сегодняшний день получился слегка тяжелым. Думаю, еще на «медиуме» ощущения были не самыми лучшими. Мы отрывались, но не так, как должны были. Как только мы остановились и я услышал времена «Макларенов», я подумал: «Вау, довольно быстро».

Как только они перешли на «хард», их темп вырос, особенно у Ландо [Норриса] – он летел. Нам было очень сложно на том отрезке, но если плохой день означает финиш на втором месте, то я приму это.

Я очень рад за Ландо. Он уже очень долго пытался одержать первую победу – и эта для него не последняя. Он определенно заслужил сегодняшний результат.

Мы испытывали избыточную, недостаточную поворачиваемость, очень низкий уровень сцепления на всех четырех колесах – нам нужно с этим разобраться.

Они [«Макларен»] приехали с пакетом обновлений. Конечно, похоже, что он работает, не так ли? Так что нам есть над чем поработать. Думаю, для нас это был явно не самый сильный уик-энд с точки зрения гоночного темпа, но мы все проанализируем и попытаемся вернуться более сильными», – сказал Макс.

Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование
 

5 комментариев
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Наверное, если посчитать, то с таким отрывом на вторых местах может закончить сезон чемпионом, главное чтобы Перес был позади
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Ой ребятки, сезон еще не закончен)
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Ответ Lansm
Можно было бы и протест подать Маси выгнали низачто, а этого клоуна за рулём пейскара даже не накажут?
что характерно, Макс не жалуется, а рад за Ландо.
у фанатов Макса же горит настолько, что мозг расплавился и перестал функционировать. выставляют себя на посмешище, того не осознавая.
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Ответ Сулейман Гендугов
Ой ребятки, сезон еще не закончен)
макс свое возьмет, а вот за второе надеюсь поборемся
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