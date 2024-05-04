Кевин Магнуссен: «Все штрафы я получил заслуженно. Но я сделал свою работу как командный игрок, а Хюлькенберг заработал свои очки»
Магнуссен высказался о борьбе с Хэмилтоном в спринте в Майами.
Пилот «Хааса» признал, что был вынужден обороняться максимально жестко и нарушать правила, чтобы сдержать Льюиса Хэмилтона – и тем самым помочь напарнику набрать очки.
При этом Магнуссен отметил, что ожидал чуть больше помощи от Хюлькенберга, который в какой-то момент оставил его обороняться в одиночку.
«Все эти штрафы я получил вполне заслуженно – в этом нет никаких сомнений. Но мне снова нужно было играть в эту игру.
У меня была очень хорошая позиция позади Нико Хюлькенберга. В начале гонки мне удалось здорово отыграться и подняться на восьмую позицию.
Я был неплохо защищен от Льюиса, потому что получал DRS позади болида Нико и в целом у меня был хороший темп.
Затем Нико срезал шикану и я потерял возможность пользоваться DRS. И Нико мог бы вернуть мне DRS [немного сбавив темп], чтобы я мог и дальше защищаться, тогда мы бы легко финишировали на 7 и 8 позициях.
Вместо этого я оказался в уязвимом положении относительно Льюиса. И я начал бороться с ним как сумасшедший, чтобы создать отрыв подобный тому, что мы сделали в Джидде.
И я начал использовать эти глупые тактики, что мне совсем не нравится. Но в конечном счете я сделал свою работу как командный игрок, а Нико заработал свои очки, потому что я создал отрыв, и Льюис с Цунодой уже не могли его догнать.
Не так мне хочется гоняться, но сегодня нужно было действовать именно таким образом», – рассказал Магнуссен.
Что случилось в спринте на Гран-при Майами: завал на четырех от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде
У то получается что Магнусен сделал бы этот спринт весёлым в одиночку, просто так срезая повороты...
Выходит, он всю жизнь не хочет гоняться, как идиот, но гоняется. Тяжелая доля.
LH, видимо, уже достиг просветления в этом году. :)
Желаю и Джорджу того же, а то с этим болидом нервов не напасешься.