Кевин Магнуссен: «Все штрафы я получил заслуженно. Но я сделал свою работу как командный игрок, а Хюлькенберг заработал свои очки»

Теги Льюис Хэмилтон Нико Хюлькенберг Формула-1 Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Майами Юки Цунода РБ Авто

Магнуссен высказался о борьбе с Хэмилтоном в спринте в Майами.

Пилот «Хааса» признал, что был вынужден обороняться максимально жестко и нарушать правила, чтобы сдержать Льюиса Хэмилтона – и тем самым помочь напарнику набрать очки.

При этом Магнуссен отметил, что ожидал чуть больше помощи от Хюлькенберга, который в какой-то момент оставил его обороняться в одиночку.

«Все эти штрафы я получил вполне заслуженно – в этом нет никаких сомнений. Но мне снова нужно было играть в эту игру.

У меня была очень хорошая позиция позади Нико Хюлькенберга. В начале гонки мне удалось здорово отыграться и подняться на восьмую позицию.

Я был неплохо защищен от Льюиса, потому что получал DRS позади болида Нико и в целом у меня был хороший темп.

Затем Нико срезал шикану и я потерял возможность пользоваться DRS. И Нико мог бы вернуть мне DRS [немного сбавив темп], чтобы я мог и дальше защищаться, тогда мы бы легко финишировали на 7 и 8 позициях.

Вместо этого я оказался в уязвимом положении относительно Льюиса. И я начал бороться с ним как сумасшедший, чтобы создать отрыв подобный тому, что мы сделали в Джидде.

И я начал использовать эти глупые тактики, что мне совсем не нравится. Но в конечном счете я сделал свою работу как командный игрок, а Нико заработал свои очки, потому что я создал отрыв, и Льюис с Цунодой уже не могли его догнать.

Не так мне хочется гоняться, но сегодня нужно было действовать именно таким образом», – рассказал Магнуссен.

Что случилось в спринте на Гран-при Майами: завал на четырех от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде

26 комментариев
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За такое пора уже и дисквалить.
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Ответ Hans_Zimmer
Напарник бы итак приехал бы в очках. Отрыв был большой, плюс соперники все позади слабее хааса. Тяжело признать, что без выдавливаний сохранить позицию не можешь.
Этот отрыв и образовался из-за того, что он круг за кругом не давал Льюису ехать в своем темпе
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Мне кажется Магнусена уже нужно распять на символическом кресте и причислить к лику святых или мучеников. :) Столько получить от судей.
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Напарник бы итак приехал бы в очках. Отрыв был большой, плюс соперники все позади слабее хааса. Тяжело признать, что без выдавливаний сохранить позицию не можешь.
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Ответ agiptm21
Мага молодец, в отличие от многразового нытика.. сделал этот спринт веселым и команду не подвел
Вот как это работает? Без Льюиса бы вообще ничего не произошло за гонку. Никто бы не атаковал Магнусена так активно и ничего бы не было.

У то получается что Магнусен сделал бы этот спринт весёлым в одиночку, просто так срезая повороты...
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Ответ Grigpar
За такое, за каждый инцидент, не более 5 секунд давать надо. Судьи лепят не пойми что.
То-то и оно ,Кевину сразу по 10 сек выписывают. Особенно за первый срез чеканы, где он пару десятых выиграл и так впереди Люси был, но тот изнылся и шуты сразу 10 сек Маге накидывают. Зато превышение скорости Люси на пит-лейне, всю гонку расследовали.
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Бедный Кевин.
Выходит, он всю жизнь не хочет гоняться, как идиот, но гоняется. Тяжелая доля.
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Маге зачет. Подпишу его в симе. Мне пригодится такой боевой вторикелла)
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Хотя, вот Льюис очень бодро отреагировал - в смысле, Кевин молодец, командный игрок, а я сам люблю борьбу, ничего меня особо не напрягало.
LH, видимо, уже достиг просветления в этом году. :)
Желаю и Джорджу того же, а то с этим болидом нервов не напасешься.
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Если Алонсо за мелочи три Гран-при подряд дают штрафные баллы в лицензию, то Кевину вполне можно выписать 4-6 баллов согласно регламенту за неспортивное поведение. По-пацански он красавчик, но мы не в Казани 90х.
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Ответ grag68
Ну если все будут так оборонятся, то обгонов вообще не будет. После финиша подсчитали штрафы и распределили по протоколу. А можно вообще все правила отменить, гоняй как хочешь и никаких штрафов)))
Да, да)) И ещё занявшего последнее место бросать с подиума в яму со змеями)) Если серьезно, то все по правилам, штрафы он свои получил. За что ещё дисквалить?
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Ответ grag68
За такое пора уже и дисквалить.
Ну да, ну да. А потом все стонем какие гонщики рафинированные, гонки пресные и т.д.
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Ответ Андрей Васильев
Ну да, ну да. А потом все стонем какие гонщики рафинированные, гонки пресные и т.д.
А ну да) так интереснее смотреть когда пилот возвращает позицию проезжая за пределами трассы или например не тормозит перед поворотом)
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Ответ grag68
За такое пора уже и дисквалить.
Ну тогда Люся даже однакоатным не был бы)
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Ответ Андрей Васильев
Ну да, ну да. А потом все стонем какие гонщики рафинированные, гонки пресные и т.д.
Ну если все будут так оборонятся, то обгонов вообще не будет. После финиша подсчитали штрафы и распределили по протоколу. А можно вообще все правила отменить, гоняй как хочешь и никаких штрафов)))
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Ответ grag68
Ну если все будут так оборонятся, то обгонов вообще не будет. После финиша подсчитали штрафы и распределили по протоколу. А можно вообще все правила отменить, гоняй как хочешь и никаких штрафов)))
Кто все? Тогда все будут по 10 сек получать. Думаю желающих будет не много.
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Ответ Андрей Васильев
Да, да)) И ещё занявшего последнее место бросать с подиума в яму со змеями)) Если серьезно, то все по правилам, штрафы он свои получил. За что ещё дисквалить?
Ну сказал же, что всё делал намеренно. Проиграл позицию и из за пределов трассы намеренно вьехал в соперника
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Ответ Максим Романов
То-то и оно ,Кевину сразу по 10 сек выписывают. Особенно за первый срез чеканы, где он пару десятых выиграл и так впереди Люси был, но тот изнылся и шуты сразу 10 сек Маге накидывают. Зато превышение скорости Люси на пит-лейне, всю гонку расследовали.
Я бы больше сказал, ему не понятно за что вторые выписали, так как он потом пропустил Хэма без борьбы.
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Ответ grag68
За такое пора уже и дисквалить.
Черный флаг за такое надо вывешивать, это полный бред, когда вывозишь опередившего тебя пилота за трассу и получаешь ничего не решающие 5-10 сек. По сути ничего не потерял, а это в корне неверная суть наказания.
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