Эстебан Окон: «Команда прилагает усилия, чтобы изменить ситуацию, она недовольна тем, как сейчас все обстоит»

Окон прокомментировал переход Саншеса в «Альпин».

Пилот «Альпин» оценил прогресс команды, а также поделился мнением о назначении Давида Саншеса на пост технического директора – ранее специалист работал в «Макларене».

«Дела меняются. Вы видели объявление о переходе Давида Саншеса в команду. Команда прилагает усилия, чтобы изменить ситуацию, она недовольна тем, как сейчас все обстоит.

Мы должны прогрессировать, а не отставать от других, как в этом году. Бруно [Фамен, руководитель «Альпин»], все члены команды – у них у всех есть соревновательный дух, и они хотят, чтобы все шло хорошо.

И, очевидно, это очень важно для меня – осознавать, что ты хочешь двигаться вперед, развиваться, а не просто быть довольным обстановкой», – сказал .

Саншес, покинувший «Макларен» после трех месяцев работы, возглавил технический штаб «Альпин»