Мика Хаккинен: «Работа Ньюи в другой команде – тревожная перспектива для Ферстаппена»

Уход Ньюи из «Ред Булл» беспокоит Ферстаппена, предположил Хаккинен.

Двукратный чемпион «Формулы-1» рассказал о том, какое влияние на «Ред Булл» и Макса Ферстаппена окажет разрыв с конструктором .

Финский гонщик выиграл оба титула за рулем болидов « », созданных Ньюи.

«Эта новость важна как минимум по трем причинам.

Первое – влияние на команду в том случае, если ключевые сотрудники последуют за ним, будь то из-за внутриполитических игр или из-за новости о переходе Эдриана куда-то еще, например, в «Феррари».

Второй вопрос – дестабилизируют ли команду данные события. Когда теряешь капитана, надо немедленно найти человека, который заполнит этот пробел, иначе начнется путаница.

Наконец, предстоит увидеть, как это повлияет на чемпиона мира . Хотя текущая машина не станет менее эффективной, а следующая, вероятно, будет развитием нынешней, болид-2026 создадут под совершенно другой регламент. Эдриан начнет задумываться о концепции, но не сможет ее закончить или реализовать. Больше тревоги у Макса вызовет перспектива работы Эдриана в другой команде уже через год.

В « » есть вакансия из-за ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Макс понимает, что босс Тото Вольфф полон решимости вернуться на вершину «Формулы-1» с командой, работающей под стабильным техническим руководством Джеймса Эллисона», – написал Хаккинен перед Гран-при Майами.

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