Мика Хаккинен: «Работа Ньюи в другой команде – тревожная перспектива для Ферстаппена»
Уход Ньюи из «Ред Булл» беспокоит Ферстаппена, предположил Хаккинен.
Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен рассказал о том, какое влияние на «Ред Булл» и Макса Ферстаппена окажет разрыв с конструктором Эдрианом Ньюи.
Финский гонщик выиграл оба титула за рулем болидов «Макларена», созданных Ньюи.
«Эта новость важна как минимум по трем причинам.
Первое – влияние на команду в том случае, если ключевые сотрудники последуют за ним, будь то из-за внутриполитических игр или из-за новости о переходе Эдриана куда-то еще, например, в «Феррари».
Второй вопрос – дестабилизируют ли команду данные события. Когда теряешь капитана, надо немедленно найти человека, который заполнит этот пробел, иначе начнется путаница.
Наконец, предстоит увидеть, как это повлияет на чемпиона мира Макса Ферстаппена. Хотя текущая машина не станет менее эффективной, а следующая, вероятно, будет развитием нынешней, болид-2026 создадут под совершенно другой регламент. Эдриан начнет задумываться о концепции, но не сможет ее закончить или реализовать. Больше тревоги у Макса вызовет перспектива работы Эдриана в другой команде уже через год.
В «Мерседесе» есть вакансия из-за ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Макс понимает, что босс Тото Вольфф полон решимости вернуться на вершину «Формулы-1» с командой, работающей под стабильным техническим руководством Джеймса Эллисона», – написал Хаккинен перед Гран-при Майами.
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