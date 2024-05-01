Ньюи сможет присоединиться к другой команде «Формулы-1» в начале 2025 года (Motorsport)

сможет работать в новой команде «Ф-1» уже с 2025 года.

После официального объявления о грядущем прекращении сотрудничества с «Ред Булл» Ньюи технически не будет работать в команде «Формулы-1», начиная с сегодняшнего дня [1 мая].

Как сообщили в «Ред Булл» в своем пресс-релизе, до конца года Ньюи будет работать в компании «Ред Булл» над завершением проекта дорожного гиперкара RB17.

При этом Ньюи все равно будет приезжать на некоторые Гран-при нынешнего сезона для операционной работы на трассе в случае необходимости – например, Ньюи точно приедет на предстоящий Гран-при Майами. Однако в работе над развитием болидов «Ред Булл» этого и следующего года Ньюи принимать участие не будет.

Изначально контракт Ньюи с «Ред Булл» действовал до конца 2025 года, а также предусматривал пункт, запрещающий британцу работать в любой другой команде «Формулы-1» в течение года после завершения действия соглашения.

Тем не менее, как сообщается, юристам, действовавшим от лица Ньюи, удалось достичь компромисса с руководством «Ред Булл». Благодаря чему Ньюи сможет начать работу в любой команде «Формулы-1» приблизительно с марта [в крайнем случае с мая] 2025 года. И с учетом данных временных рамок, в случае перехода в другую команду, он сможет повлиять на разработку болида 2026 года – когда « » перейдет на новый технический регламент.

О дальнейших планах Ньюи пока не сообщается, но в паддоке считается, что Эдриан почти наверняка продолжит карьеру в « ».

При этом издание отмечает, что в паддоке с некоторым удивлением встретили подобное решение «Ред Булл». И его уже начали сравнивать с ситуацией, когда в свое время бывший руководитель « » Мартин Уитмарш пошел навстречу команде « » и дал свое согласие на использование ими клиентских моторов «Мерседеса» с 2009 года. Что во многом помогло «Брауну» выиграть чемпионат. А позже положило начало эре доминирования «Мерседеса».

Вот так о ситуации высказался руководитель одной из команд «Формулы-1», пожелавший сохранить анонимность:

«Если они решатся отпустить Эдриана раньше времени и это позволит ему сразу присоединится к команде конкурентов – для «Ред Булл» это стало бы настоящей катастрофой. Кристиан Хорнер будет выглядеть круглым дураком. Точно так же, как выглядел Мартин Уитмарш, когда отдал «Брауну» ключи от «Мерседеса», что в итоге положило начало их доминированию в «Формуле-1».

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