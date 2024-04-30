Гран-при Майами-2024. Расписание трансляций
Спортс представляет календарь шестого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Майами.
Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Международный автодром Майами
3-5 мая 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 19:30 🌤️
Квалификация к спринту: 23:30 🌤️
Суббота
Спринт: 19:00 🌤️
Квалификация: 23:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 23:00 🌤️
время московское
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