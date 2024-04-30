Гран-при Майами-2024. Расписание трансляций

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Спортс представляет календарь шестого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Майами.

Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Международный автодром Майами
3-5 мая 2024 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
Практика: 19:30 🌤️
Квалификация к спринту: 23:30 🌤️
 
Суббота 
 
Спринт: 19:00 🌤️
Квалификация: 23:00 🌤️
 
Воскресенье 
 
Гонка: 23:00 🌤️
 
время московское
 

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3 комментария
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в прошлом году гонка вроде была раньше по времени. Ps посмотрел правда раньше, аж на целых полчаса в 22:30 , а не 23:00.
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