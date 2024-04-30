Гран-при Майами-2024. Расписание трансляций

Спортс представляет календарь шестого этапа сезона-2024 «Формулы-1» – Гран-при Майами.

Заезды «Формулы-1» в США покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Международный автодром Майами

3-5 мая 2024 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 19:30 🌤️

Квалификация к спринту: 23:30 🌤️

Суббота

Спринт: 19:00 🌤️

Квалификация: 23:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 23:00 🌤️

время московское

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