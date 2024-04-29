Отмар Сафнауэр: «Выставил бы Норриса против Ферстаппена, Хэмилтон на другом этапе карьеры»

Сафнауэр сообщил о возможном конкуренте Ферстаппена.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, как относится к доминированию «Ред Булл» и .

«Невозможно избавиться от Макса. Наш спорт уже проходил через такое. Макс не будет чемпионом вечно, ситуация изменится. У нас был [Шумахер] и [Хэмилтон].

Сейчас появились фанаты Netflix, для которых это в новинку, и мы не хотим их потерять. Потеряем ли мы их, если Макс все время побеждает? У меня нет ответа. Но надо отмечать достижения Макса, а не критиковать его.

Кого бы я выставил против Макса? Я люблю Льюиса, но он на другом этапе карьеры. Я бы выставил [Норриса] против Макса.

Не говорю, что Ландо должен на такое пойти, но вы спрашиваете, кто способен победить Макса. Без понятия. Очень трудно судить – у пилотов должна быть одинаковая техника.

Но в Льюисе я уважаю то, что он невероятно упорно трудится и является отличным гонщиком. Я смотрел последнюю гонку в , он ехал позади одной из «Альпин» и сказал по радио, что не может догнать. И я посмотрел на времена – все так, они были схожими. Но где он финишировал? В очках.

Он прекрасный пилот, он не сдается, и он очень уважительно действует на трассе, чем я также восхищаюсь», – заявил Отмар.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

Отмар Сафнауэр: «Заменил бы Переса на Переса в «Ред Булл». Ферстаппен выиграл титул-2021 частично благодаря Чеко»