Отмар Сафнауэр: «Выставил бы Норриса против Ферстаппена, Хэмилтон на другом этапе карьеры»
Сафнауэр сообщил о возможном конкуренте Ферстаппена.
Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, как относится к доминированию «Ред Булл» и Макса Ферстаппена.
«Невозможно избавиться от Макса. Наш спорт уже проходил через такое. Макс не будет чемпионом вечно, ситуация изменится. У нас был Михаэль [Шумахер] и Льюис [Хэмилтон].
Сейчас появились фанаты Netflix, для которых это в новинку, и мы не хотим их потерять. Потеряем ли мы их, если Макс все время побеждает? У меня нет ответа. Но надо отмечать достижения Макса, а не критиковать его.
Кого бы я выставил против Макса? Я люблю Льюиса, но он на другом этапе карьеры. Я бы выставил Ландо [Норриса] против Макса.
Не говорю, что Ландо должен на такое пойти, но вы спрашиваете, кто способен победить Макса. Без понятия. Очень трудно судить – у пилотов должна быть одинаковая техника.
Но в Льюисе я уважаю то, что он невероятно упорно трудится и является отличным гонщиком. Я смотрел последнюю гонку в Китае, он ехал позади одной из «Альпин» и сказал по радио, что не может догнать. И я посмотрел на времена – все так, они были схожими. Но где он финишировал? В очках.
Он прекрасный пилот, он не сдается, и он очень уважительно действует на трассе, чем я также восхищаюсь», – заявил Отмар.
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