Отмар Сафнауэр: «Заменил бы Переса на Переса в «Ред Булл». Ферстаппен выиграл титул-2021 частично благодаря Чеко»

Сафнауэр посоветовал «Ред Булл» продлить контракт с Пересом.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр, работавший с в «Форс-Индии» / « », считает, что мексиканец остается оптимальным напарником для в «Ред Булл».

«Меня спросили, на кого бы я заменил Чеко на месте Кристиана Хорнера. Я хорошо знаю Чеко, поэтому ответил: «Я бы заменил Чеко на Чеко». На месте Кристиана я бы оставил его на следующий сезон.

Не будем забывать, что в первый сезон[-2021] Макс выиграл [титул] частично благодаря Чеко, частично благодаря обстоятельствам.

Какие-то гонки привели [Ферстаппена] к этой победе, и именно тогда Чеко окрестили в Мексике «министром обороны». Он это сделал. Да, случались и провалы, но, насколько я вижу, в нынешнем сезоне он делает свое дело, если не считать пару гонок, где можно было финишировать чуть выше», – заявил менеджер.

Сафнауэр высказался о неуверенных выступлениях Переса в квалификациях:

«Сила Чеко всегда заключалась в гоночном мастерстве – он никогда не был отличным квалифайером. Я редко думал в гонках: «Зачем ты это делаешь?» Могу вспомнить лишь один раз, но в остальном он очень здорово проявлял себя при обгонах и не допускал ошибок. Он очень и очень хорош в этом.

Когда он выступал с Хюлькенбергом, Халк всегда опережал его на одном круге, но к концу гонки Чеко его настигал благодаря работе с шинами. В том сезоне он опередил Хюлькенберга в чемпионате – в основном благодаря способности беречь покрышки. Спустя 12 кругов говорил по радио: «Задних шин не осталось». Но с Чеко такого никогда не было».

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