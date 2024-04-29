Йос Ферстаппен о будущем Макса: «Мы хотим, чтобы сейчас все шло своим чередом»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Йос Ферстаппен высказался о будущем своего сына в «Ред Булл».

Ферстаппен-старший отметил, что в лагере Макса не собираются никуда спешить и торопиться – на фоне нового скандала, разворачивающегося в «Ред Булл» в контексте борьбы за власть. Также ранее сообщалось, что представители Ферстаппена проведут переговоры с «Мерседесом» после Гран-при Майами:

«Мне кажется, что сейчас каждая команда стремится заполучить Макса. Только вот сам Макс сейчас находится там, где ему нужно быть. У него есть быстрая машина, но при этом нужно думать и о сезона-2026 [и смене технического регламента]. Так что сейчас мы просто хотим, чтобы все шло своим чередом. Мы сохраняем спокойствие, а там посмотрим, что случится в дальнейшем».

Также Йос Ферстаппен отказался комментировать информацию о том, что Эдриан Ньюи принял решение об уходе из «Ред Булл»:

«Я не собираюсь ничего говорить на эту тему…да и что я должен об этом сказать? Мне об этом вообще ничего не известно. Существует [контрактная] договоренность между Эдрианом и «Ред Булл» – а дальше будет видно. Я не могу ничего об этом сказать. Мы все знаем, насколько он хорош и на что способен».

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