Нико Росберг: «Антонелли рано в «Мерседес». Хюлькенберг тоже был мегаталантом»
Росберг предложил «Мерседесу» не спешить с приглашением Антонелли.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высказался о возможном переходе новичка «Формулы-2» на место его экс-напарника Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году.
«Антонелли, безусловно, является суперзвездой будущего. Но, к сожалению, пока слишком рано. Тото [Вольффу] слишком рано выбирать Антонелли.
Это серьезная задача, ведь он еще ничего не показал в «Формуле-2». Минимальное требование для повышения до «Формулы-1» – хорошие выступления в «Формуле-2». Так что, принимая такое решение, Тото обязан подождать до лета или осени. Но тогда у него не будет альтернативы в конце года, вот в чем проблема», – заявил эксперт Sky Sports.
По словам Нико, оптимальным выбором стал бы Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» по окончании сезона. В то же время испанец наверняка потребует многолетний контракт, а это «не особо логично с точки зрения «Мерседеса».
«Поэтому ситуация такая сложная, поэтому Тото внимательно следит за Антонелли. Льюис поставил «Мерседес» в крайне трудное положение», – отметил немец.
Росберг также напомнил, что не все многообещающие юниоры в итоге раскрываются:
«Мы знаем, что [Антонелли] талант, но сколько раз мы уже такое видели? Мегаталант Нико Хюлькенберг – лучший пример, просто мегаталант».
Эксперт призвал своего бывшего босса Вольффа меньше высказываться в прессе об Андреа Кими:
«Это лишнее бремя. В данный момент в нем нет никакой необходимости».
Переговоры Ферстаппена с «Мерседесом» пройдут после Гран-при Майами (F1-Insider)
«Мерс» заряжает 17-летнего на смену Хэмилтону в «Ф-1»! Проигнорил Алонсо и уже тестирует в болидах Льюиса
Антонелли действительно надо хорошо показать себя в Ф-2. Недавние тесты в Ф-2 показали что пока Антонелли не очень готов.
Сам росберг в свое время тоже поставил мерседес в трудное положение, уйдя в последний момент. Если хэмильтон хотя бы за год до своего фактического ухода во всеуслышанье заявил об этом (давая время на поиск своей замены), то росберг за считанные месяцы до начала сезона объявил о своем решении.