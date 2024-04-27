Нико Росберг: «Антонелли рано в «Мерседес». Хюлькенберг тоже был мегаталантом»

Росберг предложил «Мерседесу» не спешить с приглашением Антонелли.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года высказался о возможном переходе новичка «Формулы-2» на место его экс-напарника в « » в 2025 году.

«Антонелли, безусловно, является суперзвездой будущего. Но, к сожалению, пока слишком рано. Тото [ ] слишком рано выбирать Антонелли.

Это серьезная задача, ведь он еще ничего не показал в «Формуле-2». Минимальное требование для повышения до «Формулы-1» – хорошие выступления в «Формуле-2». Так что, принимая такое решение, Тото обязан подождать до лета или осени. Но тогда у него не будет альтернативы в конце года, вот в чем проблема», – заявил эксперт Sky Sports.

По словам Нико, оптимальным выбором стал бы , покидающий «Феррари» по окончании сезона. В то же время испанец наверняка потребует многолетний контракт, а это «не особо логично с точки зрения «Мерседеса».

«Поэтому ситуация такая сложная, поэтому Тото внимательно следит за Антонелли. Льюис поставил «Мерседес» в крайне трудное положение», – отметил немец.

Росберг также напомнил, что не все многообещающие юниоры в итоге раскрываются:

«Мы знаем, что [Антонелли] талант, но сколько раз мы уже такое видели? Мегаталант Нико Хюлькенберг – лучший пример, просто мегаталант».

Эксперт призвал своего бывшего босса Вольффа меньше высказываться в прессе об Андреа Кими:

«Это лишнее бремя. В данный момент в нем нет никакой необходимости».

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