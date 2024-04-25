Джолион Палмер: «Удивлюсь, если Норрис не выиграет гонку в 2024-м. Ландо ничем не уступает лучшим после Ферстаппена»

Палмер одобрил ставку потенциального чемпиона Норриса на «Макларен».

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата сообщил, что способен выиграть титул, а также прокомментировал многолетний контракт британца с «Маклареном» и отсутствие побед.

«На мой взгляд, Норрис уже находится в высшем эшелоне гонщиков. Ландо критикуют за то, что он еще не выиграл гонку, но это несправедливо: до нынешнего момента он являлся жертвой обстоятельств и не упускал явных шансов. Пока лучшей возможностью была гонка в в 2021-м, однако я не виню Ландо за тот проигрыш.

Я считаю невероятным сам факт, что он претендовал на победу в машине лидера средней группы и выступал на равных с в эру могучего « » – и в условиях, в которых, как мы знаем, Хэмилтон расцветает. Кроме того, андердогу, возглавляющему гонку, очень тяжело принять верное решение по шинам в подобных условиях, когда на кону первая победа.

Вступление Норриса в список победителей – лишь вопрос времени, и его пилотаж в уик-энд [Гран-при Китая] четко показал, почему это так.

Как любой пилот, кроме могучего Макса [Ферстаппена], он не безупречен, однако его уровень выступлений невероятно силен в сравнении с уровнем неточностей. Он ничем не уступает лучшим из остальных. Для меня нет сомнений, что Ландо может стать чемпионом мира, если появится шанс. Но появится ли?

Зимой он связал свое будущее с «Маклареном», и это интересный выбор, учитывая хаос на рынке пилотов. Места в «Ред Булл» и «Мерседес» свободны, и время покажет, правильное ли это решение. Но, глядя на то, как «Макларен» прогрессирует, можно сказать, что лучших кокпитов в краткосрочной перспективе немного.

Каким бы соблазнительным ни было место в «Ред Булл», уничтожение Ферстаппеном Пьера Гасли, Алекса Албона и Серхио Переса заставляет любого гонщика подумать дважды перед переходом в команду, настолько заряженную вокруг своей суперзвезды.

«Макларен» оптимистично смотрит на предстоящие обновления, и это может дать шанс Норрису совершить прорыв и одержать победу. Это последний шаг, который нужен Ландо для того, чтобы сбросить груз с плеч, и я удивлюсь, если победа не случится в 2024 году», – поделился мыслями аналитик.

Норрис завоевал 7 вторых мест за последние 18 Гран-при и улучшил рекорд «Ф-1» по подиумам без побед

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