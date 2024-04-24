Мартин Брандл против введения новой системы начисления очков: «Не нужно превращать «Ф-1» в лотерею, где каждому должен достаться какой-то приз»

Теги ФИА Мартин Брандл Формула-1 регламент Авто

Брандл выступил против изменения системы начисления очков в «Формулы-1».

Многолетний комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» считает, что увеличение призовых мест, за которые будут начисляться очки, приведет лишь к тому, что эти самые очки будут только обесцениваться.

«Очки в чемпионате «Формулы-1» должны завоевываться с большим трудом. Они должны цениться, ими нужно дорожить. А не превращать все в лотерею, где каждому должен достаться какой-то приз», – рассказал Брандл.

«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий