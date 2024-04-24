Мартин Брандл против введения новой системы начисления очков: «Не нужно превращать «Ф-1» в лотерею, где каждому должен достаться какой-то приз»

выступил против изменения системы начисления очков в «Формулы-1».

Многолетний комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» считает, что увеличение призовых мест, за которые будут начисляться очки, приведет лишь к тому, что эти самые очки будут только обесцениваться.

«Очки в чемпионате «Формулы-1» должны завоевываться с большим трудом. Они должны цениться, ими нужно дорожить. А не превращать все в лотерею, где каждому должен достаться какой-то приз», – рассказал Брандл.

«Ф-1» обсудит новую систему начисления очков с 2025 года (Autosport)