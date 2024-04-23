Тото Вольфф: «Мерседесу» надо сделать шаг вперед, а не продолжать рассказывать себе о проблесках»

«Мерседес» не может довольствоваться локальными успехами, заявил Вольфф.

Исполнительный директор « » сообщил, что второе место в спринте на не перечеркивает неудачи по ходу остального уик-энда и сезона в целом.

«Я ни в коей мере не удовлетворен. Возможно, вторая позиция в спринте – яркий момент, но результатов нет. Можно продолжать рассказывать себе о проблесках по ходу уик-энда, однако надо сделать шаг вперед.

Мы привезем новинки в Майами и, надеюсь, там получится что-то извлечь. Но сейчас мы оказались позади двух « » и Норриса. Это просто недостаточно хороший результат», – отметил босс в эфире ServusTV.

По словам Вольффа, «Мерседес» добился прогресса в высокоскоростных поворотах, но потерял скорость на других участках:

«Безусловно, мы этого достигли, мы невероятно конкурентоспособны на высоких скоростях, так было и в Сузуке в «эсках». Как небо и земля в сравнении с тем, что было раньше. Пилоты говорят о лучшей машине за последние два с половиной года.

Однако мы не особо быстры на медленных участках. Получается, ты отыгрываешь полсекунды на высокоскоростных отрезках и теряешь полсекунды в медленных поворотах. В итоге получается ноль – нужно прибавить в этом плане. Мы прошли точку понимания и теперь надо просто улучшаться».

Тото не согласен с тем, что «Мерседес» 2024 года хуже предыдущего болида, несмотря на ноль подиумов в нынешнем сезоне:

«Наше преимущество сводилось к тому, что «Макларен» не боролся в первой части [2023] года, команда не была соперником. «Феррари» была не такой быстрой и несколько раз ошиблась, поэтому мы сражались за подиумы и оказались ближайшим преследователем «Ред Булл».

Сейчас же эти команды прибавили. Все относительно, и внезапно выступления, позволявшие финишировать третьими в прошлом году, теперь дают лишь шестое место. Поэтому ситуация такая тяжелая.

Машина такая же сложная, как и прошлом, трудная для управления. Джордж [Расселл] сказал [в субботу], что это самая тяжелая квалификационная машина, которая у него была. В целом симптомы те же».

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