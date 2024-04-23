Андреа Стелла: «Макларен» может догнать «Ред Булл» в течение 12 месяцев»

«Макларен» нацелен сравняться с «Ред Булл» в обозримом будущем.

Руководитель « » высказался о погоне за «Ред Булл» и ответил на вопрос, думал ли он о мире без австрийской команды и .

«Я никогда об этом не думал. Я сосредоточен не на том, чтобы было бы, если бы Макс не выступал. Я сосредоточен на том, как сократить отставание от Макса.

Я восхищаюсь достижениями « », и, на мой взгляд, непросто так стабильно побеждать. Есть много причин, почему все может пойти не так, даже если кажется, что все получается легко.

Снимаю шляпу перед « » за их достижения в техническом, операционном, спортивном плане. Ведь они выглядят почти обыденными. Это не так. Для нас это дополнительная мотивация. В некоторой степени мы следим за тем, как действуют соперники, но моя голова занята тем, как достичь этой точки.

Можно ли догнать «Ред Булл»? Если мы продолжим развиваться по той же траектории в течение ближайших 12 месяцев, почему нет? Мы можем настигнуть «Ред Булл». В Майами мы привезем кое-какие обновления. Посмотрим, что они дадут.

Многие сотрудники на базе полностью сосредоточены на новинках, и гонка обновлений не прекращается. Мы уже видели, что у «Стейка» (« » – Спортс) появились новые детали, у « », и теперь они стабильно попадают в третий сегмент. Вот настоящая работа в «Формуле-1» – постоянное улучшение машины, чем нам и нужно заняться», – заявил Стелла на Гран-при Китая.

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