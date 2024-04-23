Андреа Стелла: «Макларен» может догнать «Ред Булл» в течение 12 месяцев»

Теги Гран-при Китая Макларен Заубер Ред Булл Формула-1 Андреа Стелла Хаас Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

«Макларен» нацелен сравняться с «Ред Булл» в обозримом будущем.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о погоне за «Ред Булл» и ответил на вопрос, думал ли он о мире без австрийской команды и Макса Ферстаппена.

«Я никогда об этом не думал. Я сосредоточен не на том, чтобы было бы, если бы Макс не выступал. Я сосредоточен на том, как сократить отставание от Макса.

Я восхищаюсь достижениями «Ред Булл», и, на мой взгляд, непросто так стабильно побеждать. Есть много причин, почему все может пойти не так, даже если кажется, что все получается легко.

Снимаю шляпу перед «Ред Булл» за их достижения в техническом, операционном, спортивном плане. Ведь они выглядят почти обыденными. Это не так. Для нас это дополнительная мотивация. В некоторой степени мы следим за тем, как действуют соперники, но моя голова занята тем, как достичь этой точки.

Можно ли догнать «Ред Булл»? Если мы продолжим развиваться по той же траектории в течение ближайших 12 месяцев, почему нет? Мы можем настигнуть «Ред Булл». В Майами мы привезем кое-какие обновления. Посмотрим, что они дадут.

Многие сотрудники на базе полностью сосредоточены на новинках, и гонка обновлений не прекращается. Мы уже видели, что у «Стейка» («Заубера» – Спортс) появились новые детали, у «Хааса», и теперь они стабильно попадают в третий сегмент. Вот настоящая работа в «Формуле-1» – постоянное улучшение машины, чем нам и нужно заняться», – заявил Стелла на Гран-при Китая.

Гран-при Китая: «Макларен» взял подиум в стратегическое казино, «Феррари» рвалась в топ-3 с 6-го, два сэйфти-кара

10 комментариев
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Как то самокритично.

Я думаю, что если Ред Булл Остановится, что за минуту-другую, его вполне можно догнать на трассе и обогнать.
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Ну и РБ не будет стоять на месте, в следующем сезоне могут выпустить снова другой более быстрый болид. Макам для начала бы на постоянной основе побеждать Феррари а там уже и о РБ можно подумать, пока что болид Маков сильно зависит от типа трассы, покрытия и погоды ( температура, ветер )
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Ответ Великий Алонсо
Что за клоун)))
Так ты же вроде?
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Ответ Великий Алонсо
Я прямо как сейчас помню, как Эрик Булье в Макларене в 2015-2016 годах втирал, что "нам понадобится 4-5 лет чтобы бороться за титул". Прошло уже не то что 4-5, прошло 9 лет, и титула даже близко никакого нет) Вот такие заявления руководителей команд это пустой трёп.
А Стелла ничего и не обещает. Его спросили, можно ли догнать. Он ответил, что "почему бы и нет" и они над этим упорно трудятся. Вполне адекватный ответ на вопрос.
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Ответ Великий Алонсо
Я прямо как сейчас помню, как Эрик Булье в Макларене в 2015-2016 годах втирал, что "нам понадобится 4-5 лет чтобы бороться за титул". Прошло уже не то что 4-5, прошло 9 лет, и титула даже близко никакого нет) Вот такие заявления руководителей команд это пустой трёп.
Ты такой умный) Очень хорошо разбираешься в Формуле-1, у тебя большой опыт в этом виде спорта, все помнишь до мелочей, всегда объективен и справедлив, лови плюс 👍
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