Нико Росберг: «Хэмилтон выдал больше, чем позволял болид «Мерседеса». Феноменальное выступление»
Росберг назвал «феноменальным» пилотаж своего экс-напарника Хэмилтона.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высоко оценил второе место гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по итогам спринта на Гран-при Китая.
«Он пилотировал как никогда здорово. Феноменальное выступление. Он выдал больше, чем на самом деле позволял болид, так долго оставался лидером, принес команде прекрасное второе место – замечательный пилотаж. Льюис в своей лучшей форме, и это хорошо.
Шансов выиграть гонку у Льюиса не было, и логично, что он пропустил Макса [Ферстаппена]. Как зритель я бы очень хотел увидеть по-настоящему жесткую битву Льюиса и Макса – можно было по крайней мере попытаться.
Все остальные пилоты на схожем уровне, борьба была просто потрясающей. Единственная трудность – темп Макса Ферстаппена. В «чистом» воздухе у него безумная скорость. Он на другой планете», – сказал эксперт Sky Sports.
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Думаю и команда и он сам,это прекрасно понимают
А что он сделал чтоб заткнуть?)
Проволил основную дисциплину , а спринте тупо повезло))