Нико Росберг: «Хэмилтон выдал больше, чем позволял болид «Мерседеса». Феноменальное выступление»

Росберг назвал «феноменальным» пилотаж своего экс-напарника Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года высоко оценил второе место гонщика « » по итогам спринта на Гран-при Китая.

«Он пилотировал как никогда здорово. Феноменальное выступление. Он выдал больше, чем на самом деле позволял болид, так долго оставался лидером, принес команде прекрасное второе место – замечательный пилотаж. Льюис в своей лучшей форме, и это хорошо.

Шансов выиграть гонку у Льюиса не было, и логично, что он пропустил Макса [Ферстаппена]. Как зритель я бы очень хотел увидеть по-настоящему жесткую битву Льюиса и Макса – можно было по крайней мере попытаться.

Все остальные пилоты на схожем уровне, борьба была просто потрясающей. Единственная трудность – темп . В «чистом» воздухе у него безумная скорость. Он на другой планете», – сказал эксперт Sky Sports.

Льюис Хэмилтон: «У меня не было шансов против Ферстаппена, он в другой лиге»

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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