Нико Росберг: «Хэмилтон выдал больше, чем позволял болид «Мерседеса». Феноменальное выступление»

Теги Гран-при Китая Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Росберг назвал «феноменальным» пилотаж своего экс-напарника Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг высоко оценил второе место гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по итогам спринта на Гран-при Китая.

«Он пилотировал как никогда здорово. Феноменальное выступление. Он выдал больше, чем на самом деле позволял болид, так долго оставался лидером, принес команде прекрасное второе место – замечательный пилотаж. Льюис в своей лучшей форме, и это хорошо.

Шансов выиграть гонку у Льюиса не было, и логично, что он пропустил Макса [Ферстаппена]. Как зритель я бы очень хотел увидеть по-настоящему жесткую битву Льюиса и Макса – можно было по крайней мере попытаться.

Все остальные пилоты на схожем уровне, борьба была просто потрясающей. Единственная трудность – темп Макса Ферстаппена. В «чистом» воздухе у него безумная скорость. Он на другой планете», – сказал эксперт Sky Sports.

Льюис Хэмилтон: «У меня не было шансов против Ферстаппена, он в другой лиге»

Гран-при Китая-2024. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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9 комментариев
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Если бы не АМ Алонсо, перед двумя Феррари и Пересом, не дающий им ехать в своем темпе, Льюиса бы съели за 10-12 кругов.
Думаю и команда и он сам,это прекрасно понимают
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+9
я думал это он после квалификации сейчас сказал))))))
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Ответ Faraon
Хэм сегодня заткнул хейтеров
Он уже отлепил скотч с их ртов только что.
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да, в квале выдал всю мощь )) превозмог на все 💯
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Чистое везение в дождевом бардаке и пофигическое отношение вообще к спринту остальных дали такой результат
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А почему я не эксперт Sky Sports? Я тоже формулой интересуюсь, да и английский знаю.
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Феноминально Люсьен выступил в квале) уж так феноменально налажал, что не каждый рентач так сможет)
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Ответ Faraon
Хэм сегодня заткнул хейтеров
Ты наверно очень горд🤣
А что он сделал чтоб заткнуть?)
Проволил основную дисциплину , а спринте тупо повезло))
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