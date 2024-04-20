Льюис Хэмилтон: «У меня не было шансов против Ферстаппена, он в другой лиге»

Теги Гран-при Китая Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Хэмилтон остался доволен результатом спринта перед Гран-при Китая.

Пилот «Мерседеса» отметил, что сделал все, что было в его силах, и что он был доволен вторым местом в спринте.

«Я и правда почти что забыл, каково это – лидировать в гонке. На старте я сорвался с места лучше Ландо и остался на внутренней траектории, в то время как он решил попытать счастья на внешней траектории. Мы оба атаковали на пределе, а потом он оказался за пределами трассы.

Если переборщить и слишком далеко заехать в первом повороте, ты окажешься на грязной части трассы и тебя начнет сносить за пределы трека из-за недостаточной поворачиваемости. Именно это и случилось с Ландо. Ему стоило убрать ногу с педали газа и просто пристроиться за мной. «Макларен» быстрее нас – у него было бы достаточно времени, чтобы догнать меня позже.

Так что в итоге я оказался лидером заезда, и мне пришлось постараться, чтобы не дать Фернандо Алонсо позади меня шанса для атаки. Я рад, что мне вновь довелось лидировать в гонке, но мне было совершенно ясно, что в какой-то момент Макс Ферстаппен меня догонит.

Мы по-прежнему слабо смотримся в медленных поворотах, и сегодняшний день не стал исключением. У меня не было шансов против Ферстаппена, он в другой лиге. Я просто рад второму месту – при этом понимая, что на 90 процентов этот результат обеспечил дождь в пятничной спринт-квалификации. Сегодня у нас не было какой-то совершенно другой машины, все осталось как прежде», – рассказал Хэмилтон.

Спринт «Ф-1» в Китае: Хэмилтон на подиуме, Алонсо и «Феррари» устроили рубилово

6 комментариев
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Но надо признать, что чемпионская хватка у Хэма на месте. Как только кусок в виде пары жирных очков оказался в зоне видимости - он схавал его и держал до последнего.
Филейная часть, понятно, досталась Ферстаппену, но остальное... 😉
+16
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Главное, что Льюис не растерял свой талант, второе место сравни победе
+15
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+13
Лука, вот ты в целом правильно всё говоришь и разбираешься в формуле 1 прилично, зачем в комментах все эти "корытседесы, ньюивозки, читерстаппены" и т. д.? Неужели нельзя поуважительнее, троллинг-троллингом, ну как то полегче, чтоль)
+10
-3
+7
Ответ Пинок Ногоев
Но надо признать, что чемпионская хватка у Хэма на месте. Как только кусок в виде пары жирных очков оказался в зоне видимости - он схавал его и держал до последнего. Филейная часть, понятно, досталась Ферстаппену, но остальное... 😉
Обычное везение теперь называется чемпионской хваткой?
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Ответ Боруссия Мюнгладбах
Лука, вот ты в целом правильно всё говоришь и разбираешься в формуле 1 прилично, зачем в комментах все эти "корытседесы, ньюивозки, читерстаппены" и т. д.? Неужели нельзя поуважительнее, троллинг-троллингом, ну как то полегче, чтоль)
Разве можно слона не приметить?
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