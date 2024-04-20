Льюис Хэмилтон: «У меня не было шансов против Ферстаппена, он в другой лиге»

Хэмилтон остался доволен результатом спринта перед .

Пилот « » отметил, что сделал все, что было в его силах, и что он был доволен вторым местом в спринте.

«Я и правда почти что забыл, каково это – лидировать в гонке. На старте я сорвался с места лучше и остался на внутренней траектории, в то время как он решил попытать счастья на внешней траектории. Мы оба атаковали на пределе, а потом он оказался за пределами трассы.

Если переборщить и слишком далеко заехать в первом повороте, ты окажешься на грязной части трассы и тебя начнет сносить за пределы трека из-за недостаточной поворачиваемости. Именно это и случилось с Ландо. Ему стоило убрать ногу с педали газа и просто пристроиться за мной. « » быстрее нас – у него было бы достаточно времени, чтобы догнать меня позже.

Так что в итоге я оказался лидером заезда, и мне пришлось постараться, чтобы не дать Фернандо Алонсо позади меня шанса для атаки. Я рад, что мне вновь довелось лидировать в гонке, но мне было совершенно ясно, что в какой-то момент меня догонит.

Мы по-прежнему слабо смотримся в медленных поворотах, и сегодняшний день не стал исключением. У меня не было шансов против Ферстаппена, он в другой лиге. Я просто рад второму месту – при этом понимая, что на 90 процентов этот результат обеспечил дождь в пятничной спринт-квалификации. Сегодня у нас не было какой-то совершенно другой машины, все осталось как прежде», – рассказал Хэмилтон.

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