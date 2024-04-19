Гельмут Марко: «Другого Ферстаппена никогда не будет»
Марко уверен, что «Формула-1» не найдет равноценного сменщика Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, думает ли он о следующем Максе Ферстаппене в «Ф-1».
«Другого Ферстаппена никогда не будет. По крайней мере я не вижу такого гонщика в данный момент.
Однако мы постоянно следим за молодыми пилотами. К примеру, Исаку Хаджару просто не везло в «Формуле-2» в последнее время, иначе он стал бы лидером серии», – заявил австриец.
Марко также высказался о перспективах Лиама Лоусона получить место в «РБ» уже по ходу сезона-2024:
«В лице Лиама Лоусона, нашего резервиста, у нас есть сильный гонщик, который по контракту может перейти в другую команду, если мы не дадим ему кокпит в 2025-м. В этом плане было бы, конечно, интересно, если мы бы увидели его в «Формуле-1» в этом году и получили более четкое представление.
Но это сложный вопрос – посмотрим, как будут развиваться события».
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У него великолепный сезон 2021-го года есть. Мощный чемпионский титул. Только из-за этого титула он уже никогда не будет восприниматься как Феттель, т.к. выиграл его на уступающем болиде в конкурентной борьбе. Кстати сверг 7-кратного чемпиона мира и доминатора в лице Мерседеса. Чем-то похоже на то, что сделал Алонсо против Шумахера и Феррари.
Сейчас он самовозит, но видно все таки, что уровень у него тот же самый - одного из лучших гонщиков в истории F1.
Другое дело, что Марко нагоняет тут каких-то популистских историй. Тут согласен. Максу еще не мало доказывать придется. В том числе уровень на длительной дистанции.