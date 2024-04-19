Гельмут Марко: «Другого Ферстаппена никогда не будет»

Марко уверен, что «Формула-1» не найдет равноценного сменщика Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, думает ли он о следующем в «Ф-1».

«Другого Ферстаппена никогда не будет. По крайней мере я не вижу такого гонщика в данный момент.

Однако мы постоянно следим за молодыми пилотами. К примеру, Исаку Хаджару просто не везло в «Формуле-2» в последнее время, иначе он стал бы лидером серии», – заявил австриец.

Марко также высказался о перспективах получить место в «РБ» уже по ходу сезона-2024:

«В лице Лиама Лоусона, нашего резервиста, у нас есть сильный гонщик, который по контракту может перейти в другую команду, если мы не дадим ему кокпит в 2025-м. В этом плане было бы, конечно, интересно, если мы бы увидели его в «Формуле-1» в этом году и получили более четкое представление.

Но это сложный вопрос – посмотрим, как будут развиваться события».

Гельмут Марко: «Ред Булл» не может перебить щедрое предложение «Ауди» Сайнсу»

Новый шедевр «Ред Булл» в «Ф-1» плавит мозг великим охлаждением. Три незаметных отверстия – как только работает?!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram