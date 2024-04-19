Гельмут Марко: «Другого Ферстаппена никогда не будет»

Теги возможные переходы Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Формула-2 Макс Ферстаппен Лиам Лоусон Исак Хаджар РБ Авто

Марко уверен, что «Формула-1» не найдет равноценного сменщика Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос, думает ли он о следующем Максе Ферстаппене в «Ф-1».

«Другого Ферстаппена никогда не будет. По крайней мере я не вижу такого гонщика в данный момент.

Однако мы постоянно следим за молодыми пилотами. К примеру, Исаку Хаджару просто не везло в «Формуле-2» в последнее время, иначе он стал бы лидером серии», – заявил австриец.

Марко также высказался о перспективах Лиама Лоусона получить место в «РБ» уже по ходу сезона-2024:

«В лице Лиама Лоусона, нашего резервиста, у нас есть сильный гонщик, который по контракту может перейти в другую команду, если мы не дадим ему кокпит в 2025-м. В этом плане было бы, конечно, интересно, если мы бы увидели его в «Формуле-1» в этом году и получили более четкое представление.

Но это сложный вопрос – посмотрим, как будут развиваться события».

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11 комментариев
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так был уже другой ферстаппен. йосом зовут если забыли.
+8
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+6
Ответ Великий Алонсо
Другого Сарджента тоже никогда не будет, другого Чжоу, другого Боттаса и так далее. Что он имеет ввиду? Если он умеет ввиду скорость - то ты Хельмут Марко высрал абсолютную чушь, Ферстаппен и сейчас не самый быстрый в пелетоне, пройдёт 10-20-30 лет и Ферстаппена никто не вспомнит, никто не вспомнит его самовозные победы и победы над Пересами, Гасли и Албонами, а с другими он по сути и не соревнуется. Все будет примерно тоже самое что и с Феттелем, тот же самовозник, но у Ферстаппена даже похлеще самовоз под жопой, его победы абсолютные пустышки, 1 победа Мальдонадо в 2012 > 15-20 самовозных побед самовозника Ферстаппена. Вот я тебе все по полочкам разложил, Хельмут. Понятно?
Чет ты прям совсем накидываешь на Ферстаппена.
У него великолепный сезон 2021-го года есть. Мощный чемпионский титул. Только из-за этого титула он уже никогда не будет восприниматься как Феттель, т.к. выиграл его на уступающем болиде в конкурентной борьбе. Кстати сверг 7-кратного чемпиона мира и доминатора в лице Мерседеса. Чем-то похоже на то, что сделал Алонсо против Шумахера и Феррари.
Сейчас он самовозит, но видно все таки, что уровень у него тот же самый - одного из лучших гонщиков в истории F1.
Другое дело, что Марко нагоняет тут каких-то популистских историй. Тут согласен. Максу еще не мало доказывать придется. В том числе уровень на длительной дистанции.
+18
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+6
Другого Сарджента тоже никогда не будет, другого Чжоу, другого Боттаса и так далее. Что он имеет ввиду? Если он умеет ввиду скорость - то ты Хельмут Марко высрал абсолютную чушь, Ферстаппен и сейчас не самый быстрый в пелетоне, пройдёт 10-20-30 лет и Ферстаппена никто не вспомнит, никто не вспомнит его самовозные победы и победы над Пересами, Гасли и Албонами, а с другими он по сути и не соревнуется. Все будет примерно тоже самое что и с Феттелем, тот же самовозник, но у Ферстаппена даже похлеще самовоз под жопой, его победы абсолютные пустышки, 1 победа Мальдонадо в 2012 > 15-20 самовозных побед самовозника Ферстаппена. Вот я тебе все по полочкам разложил, Хельмут. Понятно?
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-7
+5
Ответ Jurgen Klinsmann
так был уже другой ферстаппен. йосом зовут если забыли.
но он вспоминается, только тем, что катался с Шумахером. Что его облили бензином и чуть не сожгли. Что он отец чемпиона мира, и что у него вечно недовольная физиономия.
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Правильно, дочка от Квята 🤡
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