Карун Чандок: «Хочет ли Сайнс потратить лучшие годы на выстраивание «Ауди»? Наверное, нет»

Чандок скептически относится к возможному трансферу Сайнса в «Ауди».

Эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» предположил, что не пожелает переходить из « » в « » (с 2026 года – «Ауди»).

Комментатор также высказался о варианте с пропуском сезона-2025.

«Мы видели случаи, когда пилоты пропускали год, поскольку у них не было места, где они хотели бы быть. Но это гонщики, которые уже выигрывали титулы, им ничего не нужно было доказывать.

, Лауда, Мэнселл – они уходили и занимались другими делами. Прост пропустил сезон, но заранее заключил контракт с «Уильямсом» и знал, что вернется и возьмет титул.

Карлос же находится на другой стадии жизни, на другой стадии карьеры. Он еще не получил возможность побороться за чемпионство, не то чтобы выиграть. Так что не думаю, что он будет рассматривать такой вариант на данной стадии жизни.

«Ауди» делает гигантские вложения, уже вливает много денег в проект, и это продолжится. «Ф-1» сурова. Если начинаешь работу в 2026-м, то, я бы сказал, нужны по меньшей мере три сезона, прежде чем ты начнешь по-настоящему бороться среди лидеров.

Карлосу исполнится 30 лет в следующем сезоне. Хочет ли он потратить лучшие годы на выстраивание проекта, который может принести дивиденды, а может и не принести? Наверное, нет», – поделился рассуждениями Чандок.

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