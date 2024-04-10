Жак Вильнев о мотивах перехода Хэмилтона в «Феррари»: «Дело не в возрасте, а в слишком большом количестве легких сезонов в «Мерседесе»

высказался о причинах перехода Хэмилтона в «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что главным образом Льюис принял решение продолжить карьеру в «Феррари» и уйти из «Мерседеса», чтобы найти новый вызов и новую мотивацию.

«Дело не в возрасте. А в слишком большом количестве легких сезонов. Если у тебя нет напарника по команде, который бы постоянно давил на тебя, стимулируя выступать лучше, который бы постоянно напоминал, что каждый новый день – это новый вызов, когда тебе нужно постоянно придумывать что-то новое, чтобы совершенствоваться, – ты становишься слишком спокойным, тебя настигает самодовольство. Это случается с каждым чемпионом.

Именно поэтому выступления так сильно впечатляют – он никогда не успокаивается, как бы легко ни давались ему победы. Ведь он знает, что позади постоянно есть кто-то, кто готов съесть тебя живьем и забрать твое место.

Даже в последней гонке [сезона-2023], когда он уже выиграл чемпионат с колоссальным отрывом, победив почти во всех Гран-при…

Он начинает злиться, даже если проигрывает кому-то 0,1 секунды – злиться так, будто это первая гонка сезона. И именно это и позволяет Максу оставаться на вершине.

Льюис же провел слишком много лет в команде с . Да, не все из них были легкими, но вот те несколько легких сезонов в конце эры «Мерседеса» оказались негативное влияние. И переход в «Феррари», возможно, возродит того победоносного Хэмилтона, которого мы видели ранее», – рассказал Вильнев.

«Тесты в прямом эфире» – финал альянса «Мерса» и Хэмилтона. Льюис смеется над болидом и в эмоциях от темы «Феррари»