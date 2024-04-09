Экклстоун выиграл деньги у Хорнера через спор с Пересом

Теги Гран-при Японии Берни Экклстоун Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун стал бенефициаром двух споров на результат квалификации к Гран-при Японии.

Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что поспорил со своим пилотом Серхио Пересом. Менеджер поставил на то, что мексиканец не попадет на первый ряд, однако гонщику это удалось.

В то же время Перес подстраховался, заключив сепаратную сделку с Экклстоуном, который в итоге получил деньги Хорнера.

«Я поспорил с [Пересом], потому что его лучшим квалификационным результатом на этой трассе было четвертое место. Тем не менее, когда он победил, то сказал, что должен Берни Экклстоуну ровно ту же сумму. Так что он передал все Берни, который оказался в выигрыше благодаря первому ряду Чеко.

Старый добрый Берни до сих пор делает деньги, хоть и не находится тут», – пояснил Кристиан.

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