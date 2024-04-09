Шансы на проведение первого Гран-при Казахстана MotoGP в 2024 году повысились (The Race)

Теги чемпионат мира MotoGP Гран-при Казахстана MotoGP Сокол Авто

Дебютная гонка MotoGP в Казахстане, вероятно, состоится в 2024 году

Гран-при Казахстана вошел в календарь MotoGP на сезон-2024, однако его организация оставалось под угрозой.

Изначально планировалось, что этап на автодроме «Сокол» проведут в 2023-м. В итоге Гран-при отменили из-за того, что трассу не успевали привести в соответствие всем требованиям.

В последние месяцы ходили слухи, что Гран-при не состоится и в этом году.

Тем не менее, ситуация изменилась: издание The Race ознакомилось с отчетом комиссии, осматривавшей трек, и сообщило, что шансы на проведение этапа, намеченного на 16 июня, существенно повысились.

Инспекторы отметили, что «предстоит большая работа», но она относится лишь к зданиям боксов и офисам команд. Сама трасса фактически готова, непреодолимых препятствий для организации гонки нет.

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