Джеймс Воулз: «Когда за два Гран-при происходят три крупных аварии – это колоссальная нагрузка для любой команды»
Воулз признал тяжелое положение «Уильямса» из-за аварий.
По ходу гоночного уик-энда в Японии оба пилота «Уильямса» попали в аварии и разбили свои машины – Логан Сарджент сделал это в первой практике, а Алекс Албон в гонке.
В результате, поскольку у команды по-прежнему нет запасного шасси, болид Албона был отправлен на базу команды в Великобританию для восстановления.
«Два последних гоночных уик-энда получились тяжелыми. Мне кажется, что для любой команды такая нагрузка, когда за два Гран-при происходят три крупных аварии, которые практически полностью выводят из строя все оборудование на болидах, была бы колоссальной.
На дистанции сезона вы с такой нагрузкой справиться можете. Когда такое происходит на дистанции в несколько гонок, команде становится очень трудно, ведь это колоссально сказывается на нагрузке.
Мы стараемся как можно быстрее производить запасные детали, но эта ситуация в любом случае сказывается на производительности. Потому что мы не сможем привести достаточно много новинок. Те обновления, которые были подготовлены и установлены на машины, к сожалению, были сломаны в авариях. Так что их тоже придется заново производить с нуля», – рассказал Воулз.
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