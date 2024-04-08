Джеймс Воулз: «Когда за два Гран-при происходят три крупных аварии – это колоссальная нагрузка для любой команды»

Воулз признал тяжелое положение « » из-за аварий.

По ходу гоночного уик-энда в Японии оба пилота «Уильямса» попали в аварии и разбили свои машины – сделал это в первой практике, а в гонке.

В результате, поскольку у команды по-прежнему нет запасного шасси, болид Албона был отправлен на базу команды в Великобританию для восстановления.

«Два последних гоночных уик-энда получились тяжелыми. Мне кажется, что для любой команды такая нагрузка, когда за два Гран-при происходят три крупных аварии, которые практически полностью выводят из строя все оборудование на болидах, была бы колоссальной.

На дистанции сезона вы с такой нагрузкой справиться можете. Когда такое происходит на дистанции в несколько гонок, команде становится очень трудно, ведь это колоссально сказывается на нагрузке.

Мы стараемся как можно быстрее производить запасные детали, но эта ситуация в любом случае сказывается на производительности. Потому что мы не сможем привести достаточно много новинок. Те обновления, которые были подготовлены и установлены на машины, к сожалению, были сломаны в авариях. Так что их тоже придется заново производить с нуля», – рассказал Воулз.

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