Ральф Шумахер: «Хюлькенбергу не нужно оставаться в «Хаасе». Это хорошая маленькая команда для новичков вроде Бермэна»

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Ральф Шумахер предложил Хюлькенбергу покинуть «Хаас».

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер ответил на вопрос, нужно ли Нико Хюлькенбергу продолжать выступления за «Хаас» в 2025 году.

«Нет, точно нет.

«Хаас», безусловно, отличная команда, и ситуация становится лучше, но структура не направлена в будущее. Инвестиции ожидаются, но не осуществляются, потому что у Джина Хааса другие идеи.

Это хорошая маленькая команда для новичков вроде Оливера Бермэна», – сказал аналитик немецкого Sky Sport.

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1 комментарий
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Предложил он. У Халка что, на руках контракт Мерса что ли, чтобы такие разговоры вести? Куда ему идти то, если он явно не приоритет номер один в Мерсе/РБ? В Альпин? Будет возможность свалить куда получше - конечно же свалит, а так, балобольство какое-то.
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