Ральф Шумахер: «Хюлькенбергу не нужно оставаться в «Хаасе». Это хорошая маленькая команда для новичков вроде Бермэна»

Ральф Шумахер предложил Хюлькенбергу покинуть «Хаас».

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» ответил на вопрос, нужно ли продолжать выступления за «Хаас» в 2025 году.

«Нет, точно нет.

«Хаас», безусловно, отличная команда, и ситуация становится лучше, но структура не направлена в будущее. Инвестиции ожидаются, но не осуществляются, потому что у другие идеи.

Это хорошая маленькая команда для новичков вроде », – сказал аналитик немецкого Sky Sport.

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