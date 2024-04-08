Ральф Шумахер: «Хюлькенбергу не нужно оставаться в «Хаасе». Это хорошая маленькая команда для новичков вроде Бермэна»
Ральф Шумахер предложил Хюлькенбергу покинуть «Хаас».
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер ответил на вопрос, нужно ли Нико Хюлькенбергу продолжать выступления за «Хаас» в 2025 году.
«Нет, точно нет.
«Хаас», безусловно, отличная команда, и ситуация становится лучше, но структура не направлена в будущее. Инвестиции ожидаются, но не осуществляются, потому что у Джина Хааса другие идеи.
Это хорошая маленькая команда для новичков вроде Оливера Бермэна», – сказал аналитик немецкого Sky Sport.
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