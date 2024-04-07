Джордж Расселл о борьбе с Алонсо: ««Фернандо действовал очень умно – ничего другого я от него и не ожидал»
Расселл оценил стратегию обороны Алонсо на Гран-при Японии.
По ходу гонки Алонсо специально держал темп так, чтобы удерживать позади Оскара Пиастри, при этом давая гонщику «Макларена» возможность использовать DRS. И тем самым обороняться от атак Джорджа Расселла – притом, что у пилота «Мерседеса» было преимущество за счет более свежих шин.
В итоге Расселлу все-таки удалось обогнать Пиастри, а вот с Алонсо Джордж справиться не сумел.
«Фернандо действовал очень умно. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Это часть гонок», – рассказал Расселл.
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