Джордж Расселл о борьбе с Алонсо: ««Фернандо действовал очень умно – ничего другого я от него и не ожидал»

Теги Гран-при Японии Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джордж Расселл Оскар Пиастри Авто

Расселл оценил стратегию обороны Алонсо на Гран-при Японии.

По ходу гонки Алонсо специально держал темп так, чтобы удерживать позади Оскара Пиастри, при этом давая гонщику «Макларена» возможность использовать DRS. И тем самым обороняться от атак Джорджа Расселла – притом, что у пилота «Мерседеса» было преимущество за счет более свежих шин.

В итоге Расселлу все-таки удалось обогнать Пиастри, а вот с Алонсо Джордж справиться не сумел.

«Фернандо действовал очень умно. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Это часть гонок», – рассказал Расселл.

Что случилось на Гран-при Японии: «Феррари» стратегически спасла гонку, «Макларен» провалился, «Мерседес» бил экспериментами

2 комментария
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Расселл хороший человек, я бы даже сказал слишком добр чтобы быть чемпионом.
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