Джордж Расселл о борьбе с Алонсо: ««Фернандо действовал очень умно – ничего другого я от него и не ожидал»

Расселл оценил стратегию обороны Алонсо на Гран-при Японии.

По ходу гонки Алонсо специально держал темп так, чтобы удерживать позади , при этом давая гонщику « » возможность использовать DRS. И тем самым обороняться от атак – притом, что у пилота « » было преимущество за счет более свежих шин.

В итоге Расселлу все-таки удалось обогнать Пиастри, а вот с Алонсо Джордж справиться не сумел.

« действовал очень умно. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Это часть гонок», – рассказал Расселл.

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