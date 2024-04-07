Фернандо Алонсо: «В целом это одна из лучших моих гонок за последнее время»

Теги Гран-при Японии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо остался доволен выступлением на Гран-при Японии.

Пилот «Астон Мартин» закончил заезд на 6-й позиции, отметив, что большая часть заслуги в этом лежит на слаженной работе команды и правильной стратегии.

«Это был отличный для меня уик-энд – шестое место на финише и в целом одна из лучших гонок за последнее время.

Вероятно, сегодня мы выступили чуть лучше, чем должны были, если основываться на нашу скорость. Но в этом сезоне нам пока удается хорошо проводить гонки, и благодаря этому зарабатывать для команды очки. Сегодня наш план сработал.

Команда и правда заслуживает благодарности, особенно за отличные пит-стопы, они и правда были очень хороши. Что касается работы обновленной версии болида, то нам еще предстоит проанализировать все данные, прежде чем мы отправимся на Гран-при Китая», – рассказал Алонсо.

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5 комментариев
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Реально классная гонка и от Алонсо и от самой команды.

У АМ нет темпа, но тима не стала зажиматься как аутсайдеры и выбрала максимально агрессивную тактику рассчитают на скорость.

Ну а Алонсо мастер контроля воплотил ее в реальность - отлично отработал с шинами, а в конце законтролил Пиастри, хоть тот и был в слипстриме. Два Мерса позади, что не мало.
Квалификация также была на высоком уровне.

Оценка от изданий должна быть 10 из 10. Но они конечно же столько не дадут.
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+6
Алонсо показал свой класс, а он как видим очень высок!
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+4
Ответ Grigpar
Реально классная гонка и от Алонсо и от самой команды. У АМ нет темпа, но тима не стала зажиматься как аутсайдеры и выбрала максимально агрессивную тактику рассчитают на скорость. Ну а Алонсо мастер контроля воплотил ее в реальность - отлично отработал с шинами, а в конце законтролил Пиастри, хоть тот и был в слипстриме. Два Мерса позади, что не мало. Квалификация также была на высоком уровне. Оценка от изданий должна быть 10 из 10. Но они конечно же столько не дадут.
Плохо только, что машина медленная. Реальный тем машины показал Стролл, когда он был доволен кругом в квале, а оказалось, что время даже на 2 сегмент не тянет. Фернандо конечно в очередной раз 120% выжал, но хотелось бы команда наконец дала ему быструю машину.
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Можно сказать Алонсо выиграл эту гонку, занять место выше было невозможно. Позади оставил 2 более быстрых Мерседеса и более быстрый Макларен, и все благодаря своему невероятному скиллу который даёт преимущество в полсекунды над остальными. Какая скорость АМ на самом деле мы видим на примере Стролла.
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Ответ Александр Воронин
Плохо только, что машина медленная. Реальный тем машины показал Стролл, когда он был доволен кругом в квале, а оказалось, что время даже на 2 сегмент не тянет. Фернандо конечно в очередной раз 120% выжал, но хотелось бы команда наконец дала ему быструю машину.
Ага. Скоро более простые моторные трассы повалят, АМ укатится черт его знает куда со своим ведрищем. И даже Алонсо будет тяжело вытаскивать большие очки.
Может обновы исправят ситуацию только если.
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