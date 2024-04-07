Фернандо Алонсо: «В целом это одна из лучших моих гонок за последнее время»

Алонсо остался доволен выступлением на Гран-при Японии.

Пилот « » закончил заезд на 6-й позиции, отметив, что большая часть заслуги в этом лежит на слаженной работе команды и правильной стратегии.

«Это был отличный для меня уик-энд – шестое место на финише и в целом одна из лучших гонок за последнее время.

Вероятно, сегодня мы выступили чуть лучше, чем должны были, если основываться на нашу скорость. Но в этом сезоне нам пока удается хорошо проводить гонки, и благодаря этому зарабатывать для команды очки. Сегодня наш план сработал.

Команда и правда заслуживает благодарности, особенно за отличные пит-стопы, они и правда были очень хороши. Что касается работы обновленной версии болида, то нам еще предстоит проанализировать все данные, прежде чем мы отправимся на Гран-при Китая», – рассказал .

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