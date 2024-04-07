Льюис Хэмилтон: «Повредил машину в самом начале при контакте с Леклером – я не мог нормально пройти ни один поворот»

Хэмилтон объяснил неудачное выступление на Гран-при Японии.

По словам пилота « », который закончил заезд 9-м, очень многое решил слабый первый отрезок и плохая работа болида на шинах «хард».

«Я думаю, что повредил машину в самом начале, при контакте с болидом , когда он находился на внешней траектории. В результате на первом отрезке гонки у меня были огромные проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Я вообще не мог поворачивать, не мог нормально пройти ни один поворот. Поэтому я решил пропустить вперед.

Могли бы мы что-то изменить, если бы выбрали другую стратегию? Нет, не думаю. Я не знаю, что бы изменила другая стратегия. Что было бы, стартуй мы на «медиуме»? Но у нас все равно оставалось бы сразу два комплекта «харда», которые на нашей машине работали просто ужасно. Так что да, сегодня было непросто.

Шины «хард» работали очень плохо, «медиум» был намного лучше. Так что да, сейчас, рассуждая задним числом – нам стоило выбрать на этот этап два комплекта «медиума». Но в целом машина все равно работала сегодня очень плохо», – рассказал .

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