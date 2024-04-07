Кристиан Хорнер: «Отрывы в пелотоне сокращаются, поэтому важно заработать как можно больше очков на ранней стадии сезона»

Теги Гран-при Японии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Хорнер остался доволен выступлением «Ред Булл» на Гран-при Японии.

По мнению руководителя «Ред Булл», команде удалось отлично отыграться после неудачного выступления в Австралии, сделав дубль.

«Команда отлично отыгралась (после неудачи в последней гонке) и сделала дубль в Японии, домашнем этапе для «Хонды». Отличное выступление, отличный пилотаж от Макса, Чеко Перес тоже вновь продемонстрировал сильное выступление.

При этом мы видим, что отрывы в пелотоне определенно сокращаются, плотность растет, и в условия стабильного технического регламента это вполне нормально.

И я уверен, что с течением сезона эта плотность будет только расти, поэтому важно зарабатывать как можно больше очков на ранней стадии сезона. Ну а теперь мы направляемся на Гран-при Китая, где нас помимо прочего ждет первый спринт сезона», – рассказал Хорнер.

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2 комментария
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опять эти сказки от Ред Булл
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Так пелотоне, пелетоне, пелитоне, что скажет нам А. Попов?
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