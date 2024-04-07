Оскар Пиастри: «Пока мы явно не находимся на одном уровне с «Феррари», «Макларену» нужно искать способы прибавлять»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри остался разочарован выступлением на Гран-при Японии.

Пилот «Макларена» закончил заезд на 8-й позиции, признав, что ему не хватало скорости, чтобы бороться с прямыми конкурентами.

«Да, это не совсем та позиция, за которую мне хотелось бы бороться, это уж точно. Просто у нас возникли некоторые трудности в работе с шинами. Думаю, у нас не было необходимого темпа, чтобы бороться с соперниками вокруг нас – и нужно выяснить, почему это случилось.

Что касается борьбы, то Фернандо использовал доступные ему средства – и позволяя мне держаться в зоне DRS позади него, он тем самым не давал Джорджу Расселлу пройти меня и затем атаковать его. Я точно знал, что собирается делать Джордж, но допустил небольшую ошибку в последней шикане, заблокировал колеса – и после этого все было кончено.

Думаю, сегодняшняя гонка показала, что нам по-прежнему есть над чем работать. Пока мы явно не находимся на одном уровне с «Феррари», так что нужно искать способы прибавлять.

Мне также кажется, что и для меня самого это был далеко не лучший гоночный уик-энд, так что мне самому есть над чем работать. Но да, безусловно, нам нужно искать способы сделать нашу машину быстрее», – рассказал Пиастри.

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2 комментария
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Норрис и Леклер всю вторую половину проехали в одном темпе,да и в начале гонке Сайнс даже подъехать к Ландо не мог.
У Маков был темп на уровне Феррари,просто они снова слились по тактике.
Останавливать Норриса на одном круге с Леклером у которого шины были старше на 15кругов это вообще смешно,можно было оттянуть отрезок на 6-7кругов и заезжать вместе с Сайнсом выше которого Норрис находился.
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