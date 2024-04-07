Серхио Перес: «На первом отрезке были проблемы с балансом»

Перес прокомментировал дубль «Ред Булл» в Сузуке.

Гонщик « » занял второе место по итогам Гран-при Японии, уступив лишь напарнику .

«Хороший уик-энд для команды.

Когда происходит рестарт, всегда тяжело сохранять сосредоточенность на протяжении такого долгого периода времени. Все сработало хорошо. Мой второй старт получился чуть лучше, но этого было недостаточно для того, чтобы достать Макса.

Полагаю, мы расплатились за это, поскольку немного страдал баланс на первом отрезке, и это означало, что невозможно было сохранить шины. Пришлось заехать в боксы, и [Норрис] совершил андеркат, а затем пришлось слишком сильно атаковать на отрезке на «медиуме».

Но затем на «харде» было гораздо комфортнее. Темп вернулся. Но на первом отрезке были проблемы с балансом.

Мне кажется, мы набрали ход. Если помните, в прошлом году уик-энд стал для меня, пожалуй, худшим. И если получается показывать силу на такой трассе, где много высоко- и среднескоростных поворотов, то можно хорошо выступать везде», – заявил Перес.

Гран-при Японии-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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