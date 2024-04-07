Макс Ферстаппен: «Все прошло хорошо – пит-стопы, стратегия. Вряд ли можно было выступить лучше»

рад очередной победе на .

Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, отметив, что ключевым моментом этапа стал старт, и после сохранения лидерства ему оставалось просто контролировать ход заезда.

«Было здорово. Ключевым моментом был старт – нужно было сохранить лидерство, а после этого машина по ходу гонки работала все лучше и лучше. Не знаю, связано ли это как-то с тем, что облака закрыли солнце (и снизили температуру).

Все прошло хорошо – пит-стопы, стратегия. Вряд ли можно было выступить лучше. В последней гонке произошел небольшой сбой, и я очень рад тому, что здесь мы вернулись на первое место», – рассказал Ферстаппен.

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