Макс Ферстаппен: «Все прошло хорошо – пит-стопы, стратегия. Вряд ли можно было выступить лучше»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен рад очередной победе на Гран-при Японии.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки, отметив, что ключевым моментом этапа стал старт, и после сохранения лидерства ему оставалось просто контролировать ход заезда.

«Было здорово. Ключевым моментом был старт – нужно было сохранить лидерство, а после этого машина по ходу гонки работала все лучше и лучше. Не знаю, связано ли это как-то с тем, что облака закрыли солнце (и снизили температуру).

Все прошло хорошо – пит-стопы, стратегия. Вряд ли можно было выступить лучше. В последней гонке произошел небольшой сбой, и я очень рад тому, что здесь мы вернулись на первое место», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария
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Кстати пит-стопы у РБ сегодня топовые были даже рекорд сезона кажись взяли. А вот по стратегии кажется можно было поступить лучше, хотя задним числом все умные)
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Ответ GODZILLA
Кстати пит-стопы у РБ сегодня топовые были даже рекорд сезона кажись взяли. А вот по стратегии кажется можно было поступить лучше, хотя задним числом все умные)
Разница в темпе позволяет РБ вообще не переживать на счёт стратегии. Им даже реагировать не надо на действия других команд. Они скорее всего ехали согласно своему изначальному плану и не стали ничего менять по ходу гонки
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