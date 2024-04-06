Серхио Перес: «Чувствую себя намного комфортнее за рулем болида, уверенность постепенно возвращается»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес объяснил улучшение результатов уверенностью за рулем болида

Пилот «Ред Булл» занял второе место в квалификации к Гран-при Японии, отметив, что стал чувствовать себя заметно комфортнее за рулем болида.

«Как бы выразился Карлос Сайнс, мы перестали пытаться что-то изобрести. Мы слишком много игрались с настройками болида, много всего перепробовали. А сейчас в нашем распоряжении находится гораздо более стабильная базовая платформа. Мы намного больше довольны ситуацией и прогрессируем по ходу уик-энда.

В прошлый раз мы приехали на этот Гран-при на той стадии сезона, когда у нас вообще ничего не работало. И оказавшись в такой ситуации вы просто ходите кругами. Затем, ближе к концу сезона, мы наконец выяснили, что порой стоит просто сделать шаг назад и не пытаться все исправить за счет настроек болида, поскольку тем самым вы можете испортить другие вещи.

И в этом году подход работает. Я чувствую себя намного комфортнее, и уверенность в болиде постепенно возвращается», – рассказал Перес.

Квала «Ф-1» в Японии: «Ред Булл» уничтожил соперников, «Макларен» рядом, а «Феррари» ставит на гонку

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классика. Чуть поменьше отставание от Ферстаппена "начинаю чувствовать себя уверенно и комфортно". Отставание побольше - "болид мне не подходит, чувствую себя неуверенно". Отмазка просто на все случаи жизни. Хреново проехал - было некомфортно, проехал получше - было комфортно. Типичный Серёжа "днище-балабол" Перес.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий