Серхио Перес: «Чувствую себя намного комфортнее за рулем болида, уверенность постепенно возвращается»

Перес объяснил улучшение результатов уверенностью за рулем болида

Пилот « » занял второе место в квалификации к , отметив, что стал чувствовать себя заметно комфортнее за рулем болида.

«Как бы выразился Карлос Сайнс, мы перестали пытаться что-то изобрести. Мы слишком много игрались с настройками болида, много всего перепробовали. А сейчас в нашем распоряжении находится гораздо более стабильная базовая платформа. Мы намного больше довольны ситуацией и прогрессируем по ходу уик-энда.

В прошлый раз мы приехали на этот Гран-при на той стадии сезона, когда у нас вообще ничего не работало. И оказавшись в такой ситуации вы просто ходите кругами. Затем, ближе к концу сезона, мы наконец выяснили, что порой стоит просто сделать шаг назад и не пытаться все исправить за счет настроек болида, поскольку тем самым вы можете испортить другие вещи.

И в этом году подход работает. Я чувствую себя намного комфортнее, и уверенность в болиде постепенно возвращается», – рассказал .

Квала «Ф-1» в Японии: «Ред Булл» уничтожил соперников, «Макларен» рядом, а «Феррари» ставит на гонку