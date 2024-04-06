Оскар Пиастри о 6-м месте: «Очевидно, ко мне больше вопросов. Здесь многое решает пилот – я не справился»

Пиастри разочарован шестым местом в квалификации в Японии.

Пилот « » остался недоволен своим выступлением в субботу на . Австралиец квалифицировался шестым, в то время как его напарник Ландо Норрис стал третьим.

«Я бы не назвал это приличным результатом. Начиная со второго сегмента, я испытывал трудности в попытках найти ритм – особенно на среднем секторе. Не самый лучший день, но посмотрим, что получится сделать завтра.

Думаю, сложно всем. Когда шины и болиды становятся все быстрее и быстрее, сложно не промахнуться при работе с резиной. Определенно есть области в нашем болиде, где мы пытаемся что-то исправить или, скажем, улучшить. Но когда я смотрю на остальных, включая «Ред Булл», то понимаю, что это нелегко.

Чем быстрее становится болид, тем под большим давлением оказываются шины, так что пилотировать становится сложнее.

Очевидно, ко мне здесь больше вопросов. Мы надеялись, что проведем здесь сильную квалификацию, [потому что] похоже на то, что эта трасса хорошо нам подходит. Думаю, «Феррари» и «Астон Мартин» будут сильнее.

В прошлом году мы были на чисто втором месте по скорости. В этот уик-энд, я бы сказал, мы просто вторые по скорости, многое решает пилот. Я сегодня не справился. Сегодня была плотная борьба, и я ожидаю, что она продолжится завтра», – сказал .

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