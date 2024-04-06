Льюис Хэмилтон: «Разница колоссальная, машиной стало гораздо приятнее управлять»

Хэмилтон отметил прогресс « » в работе с болидом.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к , оставшись довольным улучшениями в работе и поведении машины:

«Разница просто колоссальная – хотя бы с точки зрения того, насколько комфортно я себя чувствую за рулем болида.

Машиной стало гораздо приятнее управлять, что особенно важно на такой трассе, как «Сузука», где тебе просто необходим оптимальный баланс машины.

Первый сектор – это лучший сектор любой трассы. И когда машина работает так, как тебе нужно, ощущения от пилотажа просто невероятные. «Сузука» – превосходная трасса для теста машины, здесь отлично проявляются те моменты, в которых ваша машина ограничена, и вы понимаете, где вам нужно прибавлять. Так что я знаю, о чем буду говорить со своими инженерами, когда мне нужно будет выделить области, над которыми нам нужно поработать».

также добавил, что в данный момент его не волнует конкуренция с напарником, и он не придает значения тому, что в прошедшей квалификации сумел опередить Джорджа Расселла:

«Мы же не боремся за чемпионат, мы просто стараемся выжать из машины максимум. Так что меня эта борьба вообще не волнует. Я просто доволен тем, что мы чисто провели квалификацию, что машина начинает работать лучше, и я могу все больше на нее полагаться. Вот это радует больше всего».

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